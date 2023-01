Kometenhafter Auftritt lässt Trainer staunend zurück

Von: Sven Sartison

Glänzte auch in der Offensive: Abwehrspezialist Moritz Patzelt (mit Ball) kam in Gröbenzell auf 13 Punkte. © Mayr

Die Bayernliga-Basketballer feiern einen Auftakt nach Maß ins neue Jahr. Gegen Slama Jama Gröbenzell zaubert das Team von Trainer Andreas Mayr eine echte Glanzleistung aufs Parkett.

Gröbenzell – „Das Thema Abstieg ist nun erst einmal ganz weit nach hinten gerückt“, sagt ein gut gelaunter Andreas Mayr am Sonntag. Die Euphorie ist dem Coach des ESV Staffelsee am Tag nach dem 95:69-Auswärtssieg seiner Mannschaft bei Slama Jama Gröbenzell am Samstagabend selbst durchs Telefon noch anzuhören.

Dabei sind es nicht nur die zwei wichtigen Punkte im Kampf gegen den Abstieg in der Bayernliga, die Mayr so glücklich machen. Es ist auch die Genugtuung, nachdem sein Team in der Vorsaison zweimal denkbar knapp mit nur einem Zähler gegen Gröbenzell verloren hatte. „Manche Spiele versöhnen einen einfach mit der Vergangenheit. Ich hätte alles erwartet, aber dass wir 95 Punkte machen und mit 26 Zählern Vorsprung gewinnen – das nie und nimmer“, schwärmt er.

Dabei waren die Voraussetzungen für die Murnauer vor Antritt der Auswärtsreise alles andere als rosig, mit gerade mal siebeneinhalb Spielern ging es in den Landkreis Fürstenfeldbruck. Einhalb, weil Quentin Brugger nach zweimonatiger Pause zwar wieder mit an Bord, allerdings noch nicht bei 100 Prozent war. Ein bis zwei Minuten bekam er pro Viertel. „Wir haben ihn sozusagen unter Laborbedingungen getestet und werden seine Spielzeit in den kommenden Wochen langsam hochfahren.“

Doch auch mit dezimiertem Kader legte der ESV einen Blitzstart aufs Parkett. „Die Jungs haben geleuchtet wie ein Komet“, beschreibt Mayr, was die Zuschauer in der Ballsporthalle Gröbenzell zu sehen bekamen: „Ich kann mich an keinen Fehlwurf in den ersten zehn Minuten erinnern.“ Insbesondere Stephan Adelberger lief im ersten Viertel richtig heiß, markierte 15 Zähler zur 35:17-Führung.

ESV erwischt Gröbenzell „zum richtigen Zeitpunkt“

Im zweiten Abschnitt reagierten die Hausherren, stellten den Top-Schützen besser zu – doch auch das half ihnen nur bedingt. Zwar schmolz Murnaus Vorsprung bis zur Halbzeit auf acht Zähler (48:40), doch wie so oft in dieser Saison war es das überragende dritte Drittel, das dem ESV den Weg zum Sieg ebnete. In der Defensive ließen Mayrs Männer nun kaum mehr etwas zu, um genau zu sein gerade einmal elf Punkte. Die Vorentscheidung. Im Schlussdurchgang hieß es dann nur noch „verwalten und das Spiel rumbringen“.

Zu hoch wollte der Trainer den Erfolg aber nicht einordnen. Denn zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass das Gröbenzeller Team nicht mehr mit dem aus der Vorsaison zu vergleichen ist. So fehlten einige Stammspieler, die durch Akteure aus den Nachwuchs-Teams ersetzt wurden. Dazu erlebte Slama Jama laut Mayr einen „schlechten Wurftag. Wir haben sie zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Sie hatten zuletzt weniger Trainingseinheiten als wir, dazu waren ihre Top-Spieler nicht richtig heiß.“

Im Gegensatz zum ESV. Defensivspezialist Moritz Patzelt machte auch im Angriff einen „extrem guten Job“, versenkte vier Dreier und hätte bei bessere Treffsicherheit unter dem Korb die 20-Punkte-Marke geknackt. Dazu glänzten Jonas Dotzer und der 41-jährige Routinier Sebastian Rapp, der aus der Reserve-Mannschaft aushalf. Ein großes Lob gab es von Mayr auch für Neuzugang Giorgi Davituri. „Es war ein glänzendes Debüt von ihm. Er ist eine riesen Bereicherung für uns und wurde vom Team entsprechend gefeiert.

ESV: Dotzer 24, Adelberger 20, Patzelt 13, Rapp 12, Moroff 10, Davituri, Voss 6, Brugger 4