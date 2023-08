SV Uffing – SG Hungerbach 1:6 (0:3)

Erster Erfolg der Murnauer Reserve – SG Farchant bleibt weiterhin sieglos – Uffing kassiert Klatsche

Von: Oliver Rabuser

Josef Niklas (links, hier im Spiel gegen den BCF) sorgte für den Führungstreffer. © Oliver Rabuser

Die Reserve der Murnauer feierte gegen Eglfing endlich einen Dreier. Die SG Farchant/Oberau musste sich Wielenbach geschlagen geben. Der SV Uffing kassierte eine deutliche Klatsche gegen Hungerbach.

ASV Eglfing – TSV Murnau II 0:2 (0:0)

Eglfing – „Das haben wir für unser Selbstbewusstsein gebraucht“, betonte Co-Trainer Jan Tischer nach dem Befreiungsschlag seiner Mannschaft. Die zweite Garde des TSV Murnau sammelte in Abwesenheit ihres im Urlaub weilenden Coaches Michael Schmid die ersten Punkte in dieser Spielzeit. Und der 2:0-Auswärtssieg beim ASV Eglfing konnte sich durchaus sehen lassen.

Gegen einen körperlich robusten Gegner kamen die Drachen gut in die Partie, nur nicht gefährlich in den Strafraum: „25 Meter vor dem Tor gingen uns die Ideen aus“, monierte Tischer. Besser machten es seine Angreifer in der 25. Minute: Nach einer Flanke von Josef Niklas brachte Moritz Winkler den Ball aber nicht im Kasten unter – sein Kopfball flog knapp über das Gehäuse. Im Gegenzug ging dann fast der ASV in Führung.

Auch nach der Pause hatte Eglfing zwei gute Chancen, in Front zu gehen. Gefiel Tischer keineswegs: „Wir hatten nach der Halbzeit unsere Probleme, wieder in die Partie reinzukommen.“ Doch TSV-Torwart Andreas Ehegartner hielt die Null und damit die Murnauer im Spiel. In dieser Phase sorgte dann Raphael Zwerschke für den Durchbruch der Gäste: Mit einem Chipball bediente er den einlaufenden Niklas.

Dieser blieb im Duell mit dem Torwart cool und schoss das wichtige 1:0 für die Gäste (68.). Nur sechs Zeigerumdrehungen später sorgte Alexander Fürst mit einem Freistoß aus 18 Metern für die Entscheidung, das 0:2. Tischer war zufrieden: „Wir haben heute das Spiel als Mannschaft gewonnen.“ (je)

Murnau: Ehegartner – Stelzl, Voß, Zwerschke, Fürst, Streicher, Niklas, Wackerle, Winkler, Krug, Braun – Eingewechselt: Schreckegast, Muras, Richard, Adamo;

Schiedsrichterin: Emilia Kluck (TSV Oberammergau); Zuschauer: 60;

Tore: 0:1 Niklas (68.), 0:2 Fürst (74.); Gelbe Karten: Thiel, Heringer, Ertl – Braun je

SG Farchant/Oberau – SV Wielenbach 1:4 (0:1)

Farchant – Vorwürfe wollte Julian Ritter seiner Mannschaft keine machen. Die SG Farchant/Oberau spielte im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Kaltschnäuzigkeit und Spielglück fehlten aber, sodass der SV Wielenbach mit 4:1 als Sieger den Platz verließ und nun an der Spitze der Kreisklasse Gruppe 6 steht.

Am anderen Ende findet sich die Ritter-Elf wieder – sieglos und mit nur einem Tor. Das gelang Sebastian Korthals nach einem Steckpass durch die Mitte. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, aber Wielenbach war abgezockter“, bilanzierte der SG-Coach. Zudem weiß der SVW um die Verlässlichkeit seines Torjägers Lino Missel. In Farchant traf er gleich dreifach.

Sebastian Korthals (am Ball) traf für die SG zum 1:3. © Oliver Rabuser

Das 0:1 markierte er nach angetippten Freistoß mit einem Schuss in die lange Torecke. „Sehr einfach“, kommentierte Ritter. Dem 0:2 ging ein Torwartfehler voraus. Danial Ostler verirrte sich beim Herauslaufen, wurde vom aufspringenden Ball überlupft, der Rest war Formsache für Missel. Das 0:3 schob er nach einem Angriff über Außen nach. „Hätte man auch Abseits pfeifen können“, warf Ritter ein.

Nicht die einzige Situation, die gegen sein Team entschieden wurde. Ein aus seiner Sicht klarer Elfmeter nach Foul an Michael Scharpf wurde nicht gegeben. Bei einer vergleichbaren Regelwidrigkeit gab es Freistoß am Strafraum. Korthals´ Anschlusstor beflügelte die Platzherren nochmals, doch der erhoffte Ertrag bleib aus. „Wir waren am Drücker, laufen dann aber in den Konter“, bedauert Ritter die Szene zum entscheidenden 1:4. (or)

SG: Ostler – Huch, Colorio, Leischer, Wagner, Scharpf, Bäuerle, S. Korthals, D. Korthals, Maihofer, Wackerle – Eingewechselt: Hocker, Salzmann;



Schiedsrichter: Martin Berkmann (WSV Unterammergau); Zuschauer: 50;

Tore: 0:1 Missel (31.), 0:2 Missel (55.), 0:3 Missel (58.), 1:3 Bäuerle (70.), 1:4 Ücker (85.); Gelbe Karten: Leischer – keine phi

SV Uffing – SG Hungerbach 1:6 (0:3)

Uffing – „Ich hab keine Ahnung, was mit uns los war.“ Ein ratloser Florian Neuner fragte sich: Wie konnte es nur nach zwei souveränen Siegen zum Auftakt in der Kreisklasse so weit kommen? Ausgerechnet beim ersten Heimauftritt kam der SV Uffing gegen die SG Hungerbach mit 1:6 unter die Räder.

„Von Spieler eins bis 15 waren wir einfach nur schlecht. Ich habe mich heute zum ersten Mal wirklich geschämt für unseren Auftritt“, gestand Neuner. Von Beginn an waren die Gäste immer einen Schritt schneller. Die Gastgeber müssen sich fast wie im Märchen vom Hasen und Igel gefühlt haben. Egal, wo sie den Ball hin spielten, jedes Mal war schon ein Akteur im Gästetrikot zur Stelle.

Die SG präsentierte sich galliger, der Wille, diese Partie zu gewinnen, war deutlich sichtbar. Und fast alle 15 Minuten durften sie auch jubeln. Jonas Listle, Maximilian Tafertshofer per Elfmeter und Tobias Schüller waren erfolgreich.

Selten, wie hier Stefan Resch (r.), waren die Uffinger mal schneller am Ball als die Hungerbacher. © Andreas Kögl

Der Uffinger Hoffnung, in Abschnitt zwei würde sich das Blatt vielleicht noch wenden, machten erneut Listle und Bastian Dermaut mit ihrem Doppelschlag binnen zwei Minuten ein Ende. Uffing kam derweil überhaupt nicht in die Partie. „Uns war klar, dass Listle das komplette Spiel macht, aber wir haben es nicht geschafft, ihn auch nur annähernd auszuschalten“, haderte Neuner.

Als auch Schüller seinen Doppelpack geschnürt hatte, gingen die Gäste etwas vom Gas. „Die haben drei Gänge zurückgeschaltet, dadurch durften wir ein bisschen mitspielen.“ Mehr als das Tor von Leon Müller war aber nicht mehr drin. (ak)

SVU: Schnürer – Ma. Weingand, Schweiger, Resch, Wiehle, Gerg, Mayr, Hoffmann, Seidl, Flöß, Reising – Eingewechselt: Geiger, Müller, Schütz, Appel;



Schiedsrichter: Matthias Bartl (SV Wielenbach); Zuschauer: 150;

Tore: 0:1 J. Listle (12.), 0:2 Tafertshofer (26., FE), 0:3 Schüller (44.), 0:4 J. Listle (52.), 0:5 Dermaut (54.), 0:6 Schüller (67.), 1:6 Müller (83.) Gelbe Karten: Müller – Tafertshofer, Dermaut ak