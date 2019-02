Große Momente für Annika Morgan: Erst die Hymne, dann „Happy birthday“

Mittenwalderin gewinnt Gold bei European Youth Olympic Festival

Einen Ausdruck mag Annika Morgan richtig gerne: mega. In verschiedenen Variationen. Megacool. Megageil. Megairgendwas. Spricht die 17-jährige Snowboarderin über die Europäischen Jugendspiele in Sarajevo, fällt das Wort oft. Mega war sicher ihre Goldmedaille, weniger der Wettkampfparcours.

Mittenwald/Sarajevo– Gerade wurde die Nationalhymne gespielt. Für Annika Morgan. Sie steht auf dem Podium ganz oben, die Goldmedaille um den Hals. Hoffmann von Fallerslebens Werk ist verstummt, Morgan will gerade vom Trepperl heruntersteigen – da beginnt das nächste Lied. Erst singt nur das deutsche Team, dann stimmen alle Zuschauer ein. „Happy Birthday“ – ein Chor aus gut 200 Athleten und Betreuer zu Morgans 17. Geburtstag. An diesem 12. Februar feierte sie zudem den Sieg beim Snowboard-Slopestyle-Wettbewerb in Sarajevo. Dort setzte sie sich gegen Europas beste Jugend-Athleten durch.

Gut eine Woche hat die Mittenwalderin in der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina verbracht. Mit rund 1600 Nachwuchssportlern aus 46 Nationen nahm sie am European Youth Olympic Festival (EYOF) teil. Alles war besonders. Und vieles anders, als sie es erwartet hatte.

Eröffnungsfeier „extrem geil“

Die Jugendspiele begannen „extrem krank“, soll heißen: „Extrem geil.“ Mit einer familiären Atmosphäre hatten Morgan und ihre Freunde im deutschen Team, darunter die Werdenfelser Athleten Korbinian Heiland und Dominik Zerhoch, gerechnet. Maximal ein paar 100 Zuschauer, dachten sie, würden es bei der Eröffnungsfeier sein. Dann marschierten sie im Deutschland-Outfit – sogar eine Einkleidung gab’s, „megacool“ – ins Stadion. Etwa 25 000 Zuschauer jubelten ihnen zu. „Gigantisch.“

Allein für diesen Moment, sagt Morgan, hat sich die Reise gelohnt und sie in ihrer Entscheidung bestätigt, die nicht jeder nachvollziehen konnte. Mit zwei überragenden neunten Plätzen hatte sich die 17-Jährige in ihrer ersten Weltcup-Saison für die Snowboard-Weltmeisterschaften qualifiziert. Doch sie fühlte sich nicht bereit für die Riesenkicker, entschied sich darum gegen die WM im US-amerikanische Park City und für das EYOF. Zur „mega Erfahrung“ dort gehörten aber auch Enttäuschungen.

Slopestyle-Kurs eine Enttäuschung

Nach den ersten Eindrücken, darunter die riesige Eröffnungszeremonie und Festival-Werbung in der ganzen Stadt, hat Annika Morgan auch sportlich mit Großem gerechnet, mit einem anspruchsvollen, abwechslungsreichen Slopestyle-Kurs. Er war alles andere als das. Zu kurz, zu kleine Schanzen, „viel kleiner als im Weltcup“. Irgendwie einer solchen Veranstaltung nicht würdig. „Schade, man hätte was Besseres machen können“, findet Morgan.

Auch das Wetter spielte nicht mit. Es schneite und stürmte. In der Qualifikation stürzte die Snowboaderin. Sie landete auf dem Gesicht, nachdem es sie in der Luft am Kicker weggeblasen hatte. Trotzdem schaffte sie es ins Finale. Morgan zweifelte, ob sie dort überhaupt starten sollte, entschied sich dann dafür. Und vergeigte prompt die ersten beiden Läufe. Wieder stürzte sie. Ihr blieb noch ein Versuch. Jeder Trick saß. Gold für Morgan.

Kein Erfolg beim Big-Air-Contest

Sportlich weniger erfolgreich lief der Big-Air-Contest am Donnerstag, nicht Morgans Parade-Disziplin. Doch sie landete den Sprung perfekt, das sahen auch ihre Trainer so. Die Wertungsrichter nicht. Sie schickten andere Athletinnen ins Finale. Auch eine Beschwerde der deutschen Betreuer nützte nichts. „Den Judges hat’s wohl nicht so gefallen“, sagt Morgan. Egal. Ansonsten „war alles richtig geil“.

Die Eröffnungsfeier. Die gemeinsame Zeit – „wir chillen viel“ – mit den anderen Athleten auch. Das Geburtstagsständchen nach der Siegerehrung. Dort machte sie im Übrigen eine weitere ganz neue Erfahrung: Die junge Frau ohne Nerven war mächtig aufgeregt vor ihrem Weg aufs Podium. „Ich hatte Angst, dass ich stolper und hinfalle.“ Solche Gedanken macht sie sich vor Wettbewerben nie.