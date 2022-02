Doppelte Rückkehr

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Sie sind zurück: Rund 2000 Zuschauer haben am Samstag den Slalom-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen live vor Ort verfolgt. © Karl-Josef Hildenbrand

Nun ist Felix Neureuthers Nachfolger gefunden: Nach elf Jahren kehrte der Weltcup-Slalom-Tross an den Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen zurück. Der Sieger am Samstag heißt: Henrik Kristoffersen aus Norwegen.

Garmisch-Partenkirchen - Um 9:30 Uhr am Samstag war es soweit: Nach elf Jahren startete wieder ein Slalom-Weltcup Rennen am legendären Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen. Dann machten sich die ersten Fahrer auf den Weg, den immens steilen und anspruchsvollen Hang zu meistern. Die Helfer des Teams Gudiberg hingegen waren zu diesem Zeitpunkt schon ganze fünfeinhalb Stunden auf den Beinen und auf der Piste zugange. Um 4 Uhr ging es los. Es galt, die acht Zentimeter Neuschnee, die in der Nacht gefallen waren, wieder rauszurutschen. Das dauerte rund 90 Minuten. Anschließend wurde fleißig mit Salz und Wasser gearbeitet, damit alles bereit war für die Rückkehr der weltbesten Slalom-Fahrer. Doch mit dem Start war die Arbeit der Helfer nicht getan. Auch während des Rennens gab es reichlich zu tun. „Unten hat sich eine Schwachstelle herauskristallisiert, da ist die Schneeschicht gebrochen. Das war Schwerstarbeit“, erzählt Rennleiter Markus Anwander.

Doch die jahrelange Erfahrung des Teams Kandahar/Gudiberg machte sich einmal mehr bezahlt. Die Zeiten waren zwar für einen Hang mit solch einem Gefälle äußerst langsam, was auch Felix Neureuther (Sieger von 2010) als ARD-Experte monierte, doch die Strecke war fair. Denn die Top-Zeiten stanzten Fahrer quer aus dem Starterfeld in den Schnee. In Führung nach Durchgang eins lag der Schweizer Tanguy Nef (Startnummer 25). Ihm folgte Henrik Kristoffersen aus Norwegen, der als erstes ins Rennen gegangen war. Zudem setzte der Spanier Joaquim Salarich mit der Nummer 50 ein Ausrufezeichen - Platz 13.

Auch im zweiten Lauf hielt die Piste und stellte damit die Grundlage für ein spannendes Rennen, das von rund 2000 Fans live vor Ort verfolgt wurde - maximal 3000 waren erlaubt. Sie sahen am Ende einen jubelnden Kristoffersen ganz oben auf dem Stockerl, da der Schweizer Nef einen Fahrfehler beging und ausschied. Salarich überzeugte ein zweites Mal und feierte mit Platz acht sein bestes Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Der beste Deutsche landete auf Rang sechs. Damit verteidigte der Münchner Linus Strasser seinen Platz aus dem ersten Lauf. Der einzige echte Lokalmatador, Adrian Meisen vom gastgebenden Skiclub Garmisch, qualifizierte sich nicht für den zweiten Durchgang der Top 30. Meisen landete bei seinem Weltcup-Debüt auf Platz 44. Die nächste Chance bietet sich ihm bereits am Sonntag, wenn der zweite Slalom auf dem Gudiberg ab 9:10 Uhr ansteht.

Dann werden Anwander und Co. bereits wieder einige Stunden fleißig gewesen sein. Die Prognose besagt aber kalte Temperaturen in der Nacht auf Sonntag und somit weniger Arbeit für die Helfer. Doch auch wenn es wieder wie Samstag kommen sollte, „solange es so ausgeht wie heute, dann macht man das gerne“.