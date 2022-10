Mittenwalder Eisstadion: Rettungsmission im Gange

Von: Patrick Hilmes

Solidarisierung überall: Auch die SCR-Fans fühlen mit den Mittenwaldern und hingen am Freitag im Spiel in Peiting dieses Plakat auf. Nachhaltige Lösung im Fokus Noch kein Spendenkonto © Herold

Das Eisstadion in Mittenwald droht die Schließung. Nun wurde ein Arbeitskreis gegründet, der dies verhindern soll. Zudem gibt es Gerüchte, jemand will vielleicht das Stadion als Betreiber übernehmen.

Mittenwald – Am Montagabend sind in einem privaten Haushalt in Mittenwald zehn Menschen zusammenkommen, die sich nun einer gemeinsamen Mission widmen: der Rettung der Arena Mittenwald. Darunter unter anderem Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD), Birgit Morgan als frisch wiedergewählte Vorsitzende des EKV Mittenwald, Benedikt Zunterer (CSU) – Spieler und Zweiter Vorsitzender des EV Mittenwald sowie Gemeinderatsmitglied – und Christoph Seitz, Vater eines EVM-Nachwuchsspielers. Gemeinsam bilden die zehn Personen einen Arbeitskreis, der sich nun dem Thema allumfassend widmen will.

Die drohende Schließung des Eisstadions treibt den ganzen Markt und die Region um. Deutlich wurde das auch am vergangenen Samstag. Bei der äußerst gut besuchten Jahresversammlung des EKV rückten die Wahlen vollends in den Hintergrund. Alle wollten wissen: Wie geht es weiter mit dem Eisstadion? Was kann man machen? Welche Lösungsansätze gibt es? Entsprechend hatte die Versammlung Überlänge, dauerte rund drei Stunden. „Das Thema treibt jeden um, auch weit über den Verein hinaus“, sagt Morgan. Nicht nur sie stellte sich den Fragen, auch der Erste sowie Zweite Bürgermeister Mittenwalds und zwei Gemeinderatsmitglieder waren zugegen. Die Antworten waren ähnliche wie am Montagabend und haben alle denselben Tenor: Es braucht Zeit, es braucht Engagement.

Nun drängt die Zeit eigentlich, da das Eis am 16. Oktober abgetaut wird. Doch von diesem Datum haben sich eh alle Beteiligten verabschiedet. Die Arbeitskreis-Mitglieder sagen unisono: „Das ist nicht mehr zu schaffen.“ Immerhin gilt es, diverse auch rechtliche Punkte zu klären. Darüber hinaus werden 200 000 Euro benötigt, um allein die laufende Saison bis Ende März stemmen zu können. An sich schon eine enorme Herausforderung. Doch das Ziel der Arbeitsgruppe geht weit darüber hinaus. Es wird eine dauerhafte, eine nachhaltige Lösung angestrebt. Eine solche Summe zu sammeln und dann nach einem Jahr vor demselben Problem zu stehen? Macht laut Morgan keinen Sinn: „Wir müssen das mit Bedacht und sorgfältiger Planung angehen. Einfach ein Pflaster drauf zu drücken, bringt auch nichts.“ Sieht Zunterer ähnlich: „Dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“

Doch am Ende sind er und seine Mitstreiter noch längst nicht, hingegen befinden sie sich ganz am Anfang. Entsprechend betont Zunterer: „Die Bereitschaft, helfen zu wollen, ist groß. Konkretes gibt es aber noch nicht.“ Als Problem erweist sich derzeit vor allem die Ungewissheit. Noch steht eine Einigung zwischen der Gemeinde und der Betreiberfamilie Mayer aus. Noch weiß niemand so recht, was man zu erwarten hat. Klärt sich wohl erst bei der Gemeinderatssitzung am 25. Oktober. Zunterer will sich noch diese Woche mit Betreiberin Jutta Mayer treffen. Er erhofft sich dann Antworten auf Fragen wie: Welche Kosten fallen neben den Energiekosten an? Dinge wie Grundsteuer, Versicherung, Personalkosten. Zudem will er sich einen Überblick über den allgemeinen Zustand des Eisstadions verschaffen. Kann ein Spielbetrieb einfach so wieder gestartet werden oder sind zunächst Investitionen notwendig? Ohne Antworten sind alle Lösungsansätze nur Ansätze.

Doch der Arbeitskreis will schon mal in Vorleistung gehen, für das Kommende mit all seinen Alternativen gewappnet sein. „Wir bereiten uns im Hintergrund vor“, erzählt der EVM-Spieler. So haben die Mitglieder die Aufgabengebiete aufgeteilt und sammeln nun reichlich Informationen, machen sich etwa bei den von Vereinen betriebenen Eisstadien in Dorfen und Peißenberg schlau. Andere widmen sich der Gründung eines Fördervereins und wägen Optionen in puncto Betreibermodell des Stadions ab. Was ist besser? Genossenschaft, gemeinnützige GmbH, oder reicht ein Förderverein. „Dabei stellt sich auch die Frage: Woran kann sich die Gemeinde beteiligen?“, sagt Zunterer.

Die einfachste Variante wäre natürlich, wenn sich ein neuer Betreiber finden würde. Die Gerüchteküche brodelt in dieser Hinsicht: Angeblich gebe es jemanden, der das Eisstadion übernehmen möchte. Einen Namen will aber niemand verraten, weil es jeder nur über mehrere Ecken gehört hat. Sollte sich dieses Gerücht lediglich als Gerücht entpuppen, ist klar, dass man an vielen Schrauben drehen und viele Geldhähne anzapfen muss.

Doch potenzielle Spender haben derzeit keine Chance, sich zu beteiligen. Noch gibt es kein entsprechendes Konto. Das Problem: „Klappt es am Ende nicht, das Eisstadion zu retten, ist die Zurückführung der Gelder schwierig“, betont Seitz. Auch Crowdfunding (Gruppenfinanzierung) bringt Nachteile bei Misserfolg mit sich. „Wer übernimmt dann die Kosten in Höhe von 3000 bis 4000 Euro?“ Dennoch ist dies die wahrscheinlichste Variante.

Zugleich sind auch die Kinder und Jugendlichen des EVM und EKV aktiv. Nach ihrem Aufruf über das Tagblatt am vergangenen Wochenende haben sie heute einen Termin beim Radio. Weitere Aktionen, um die Öffentlichkeit zu mobilisieren, sind in der Planung.

Und so hat sich das Stimmungsbild in Mittenwald trotz all der sich auftuenden Hürden etwas erhellt. „Es macht sich neue Hoffnung breit. Die Bereitschaft, Lösungen zu finden, ist groß“, betont Morgan. Auch weit über die Grenzen des Isartals hinaus erfahren die Mittenwalder Unterstützung. Die EKV-Vorsitzende berichtet von Vereinen jenseits Bayerns, gar teils aus Norddeutschland, die helfen wollen. Entsprechend betonen die Mitglieder des Arbeitskreises: Die Hoffnung ist nicht begraben. Hingegen ist die Rettungsmission im Gange.