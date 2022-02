Siegbringende Vorbereitung

Von: Patrick Hilmes

Erfolgsgarant: Jonas Dotzer sammelt 23 Punkte. © AM

Bereits im Vorfeld wussten die Bayernliga-Basketballer des ESV Staffelsee, wie sie die Wacker Knights Burghausen bezwingen können. Und das setzten sie auch in die Tat um.

Murnau – Der Basketballer des ESV Staffelsee bezwingen die Wacker Knights Burghausen mit 58:49, doch der erste Dank von ESV-Coach Andreas Mayr geht nach Traunstein. Warum? Weil er von dem Ligakontrahenten im Vorfeld ein Video bekommen hat. Das zeigt, wie Burghausen – lediglich Tabellenzehnter – Traunstein – eine von zwei Übermannschaften in der Bayernliga Süd – das Leben mächtig schwer machte. „Ich wäre froh, wenn ich immer vor Spielen solche Videos vom Gegner bekommen könnte“, betont Mayr. Denn genau aus diesen Sequenzen entnahm er den Schlüssel zum Sieg für den ESV.

Schlüssel zum Sieg: Aufbauspieler stören

Mayr hat das Video intensiv studiert, und daraus „brutal viele Infos“ gezogen. Zum einen sah er, dass Burghausen zunächst gegen Traunstein in Führung gegangen war. Das jedoch konnte er nicht verhindern, auch der ESV geriet in Rückstand. Aber: Er sah, dass bei Burghausen viel über Aufbauspieler Goran Simic läuft. Entsprechend ließ er den Topscorer der Knights doppeln. Seine Wege zum Korb sollten dichtgemacht werden. Funktionierte auch bestens, jedoch barg diese Taktik ein gewissen Risiko. Eines, dass Mayr und der ESV aber bewusst in Kauf nahmen. Denn so war immer wieder ein Burghauser an der Dreierlinie frei. „Wir wussten, dass sie da nicht so gut sind.“ Zwar sammelten die Gäste 33 Punkte aus der Ferne, doch Simic gelang lediglich ein einziger Zwei-Punkte-Wurf. „Ihm haben wir den Spaß am Spiel genommen, das war der Schlüssel.“

Der zweite erfolgsbringende Schachzug

Doch es galt noch ein zweites Schloss zu knacken. Das trug den Namen Sebastian-Brian Foltys, erstklassiger Verteidiger mit dem Gardemaß von 2,17 Metern. „Ein Berg in der Mitte, der am Ring alles wegwischt.“ Entsprechend sah sich auch der ESV dem Problem ausgesetzt, kaum Zwei-Punkte-Würfe ansetzen zu können. Doppelt schwierig, da das Spielsystem der Murnauer genau darauf ausgelegt ist. Entsprechend stellte sich die Frage: Wer trifft besser aus der Distanz? Zwar glückten dem in der Offensive überall zu findenden Jonas Dotzer insgesamt fünf Versuche von der Drei-Punkte-Linie, doch das allein hätte nicht ausgereicht. Der ESV nutzte zudem immer wieder die Gelegenheiten, wenn Foltys auf der Bank verschnaufen musste. „Dann mussten wir liefern.“ Das gelang, zwar nicht schön, aber schlussendlich erfolgreich. „Wir haben die Körbe reingearbeitet.“

ESV: J. Dotzer (23 Punkte), Beinhofer (15), Frühschütz (8), Brugger (6), Moroff (4), Lorbeer (2), Angerer, B. Dotzer