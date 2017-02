Auf Leismüller warten die harten Jahre

Langlauf

Nach der Junioren-WM macht sich Langläufer jakob Leismüller Zukunftsgedanken: In zwei Monaten schreibt er sein Abtitur, dann möchte er zur Polizei oder zum Zoll

Garmisch-Partenkirchen– Für Jakob Leismüller ist die Zeit angebrochen, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. In zwei Monaten schreibt er Abitur. Bestehen wird er, da ist sich der Langläufer sicher. Doch er möchte einen guten Schnitt schaffen. Die Frage, die ihn derzeit umtreibt: Wie geht es danach weiter? Pläne hat er. Selbstverständlich möchte Leismüller weitermachen mit dem Leistungssport. Deshalb bewirbt er sich bei drei Behörden. Bundes- und Landespolizei sowie der Zoll erhalten seine Unterlagen. Dienstag fuhr er nach München und ließ sich beraten. Seine Chancen, bei einer der Behörden unterzukommen, sind gut.

Dafür haben seine Ergebnisse bei der Junioren-Weltmeisterschaft in den USA gesorgt. Zum Abschluss belegte er mit der Staffel Rang vier. „Klar geht jeder mit dem Gedanken an eine Medaille ins Bett“, sagt der 19-Jährige. Aber bei eineinhalb Minuten Rückstand auf Rang drei lohnt es sich auch nicht, Bronze hinterherzuweinen. Für Deutschland, sagt Leismüller, sei’s eh ein großer Schritt nach vorne gewesen im Vergleich zu den Vorjahren. Ihn selbst hatten die schwierigen Bedingungen – hohe Lage, dünne Luft, anspruchsvolle Loipen – mitgenommen. „Ich war ein bisserl k.o.“, sagt der Sportler des SC Partenkirchen. Die Trainer sahen es wie Leismüller: Rang vier war das Maximum für die DSV-Staffel. Ein Stück weiter nach vorne hätte es im Sprint gehen dürfen. Aber Leismüller verweist auf die Konkurrenz bei der Junioren-WM: „Die anderen sind ja keine Schlaftabletten.“ Deshalb nimmt er „Wahnsinns-Eindrücke“ mit nach Hause, die seinen erfolgreichen Winter krönen.

Er weiß, dass die angenehmen Jugendjahre vorbei sind. Kommende Saison muss er bei den Senioren starten. „Da kommen schweren Zeiten auf mich zu.“ Theoretisch wäre es möglich, direkt für das Weltcup-Team nominiert zu werden. Das schaffen wenn überhaupt die Über-Talente. Für Leismüller ist ein anderer Weg vorbestimmt, ein harter. Mit guten Ergebnissen muss er sich hocharbeiten, etablieren und seinen Ruf polieren. Ein bis zwei „schwierigere Jahre“ sieht der Langläufer vor sich. Zeit, in der er vor wenigen Zuschauern im Continental-Cup viel leisten muss. Aber das Ziel Weltcup verliert er nicht aus den Augen. „Da will ich irgendwann hin“, stellt er klar. Es stört ihn nicht, dass man dafür geduldig und lange trainieren muss. Erfahrung spielt nun einmal in dieser Ausdauersportart eine solch große Rolle. „Die Älteren haben viel mehr Trainingsjahre auf dem Buckel“, sagt Leismüller.

Für die nächsten drei Winter hat er sich ein Zwischenziel gesteckt: die U23-WM, bei der drei Jahrgänge gegeneinander laufen. Ob ein Start 2018 schon realisierbar ist, weiß der SCP-Läufer nicht. Aber spätestens in zwei Jahren „visiere ich die WM an“.