Spielerpass aus Papier geht in Rente – BFV vergibt wieder Ehrenamtspreis

Auch Mario Götze wird seinen Spielerpass nicht mehr brauchen. © imago sportfotodienst

Der BFV hat beschlossen, dass ab dem 1. Juli keine Spielerpässe mehr gebraucht werden. Zudem vergibt der Verband zum 27. Mal seinen Ehrenamtspreis.

Das Ende einer Ära: Am 1. Juli 2023 schickt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) nach über 70 Jahren den Spielerpass aus Papier in Rente. Ab dann ist der Rechtsnachweis ausschließlich über die Spielberechtigungsliste samt Foto des Kickers in SpielPlus (Elektronischer Spielbericht) möglich – online oder als Ausdruck. Der Papierspielerpass wird künftig auch beim Vereinswechsel keine Rolle mehr spielen.

Die notwendigen Angaben (Zustimmung oder Nicht-Zustimmung, Tag der Abmeldung, Tag des letzten Spiels) müssen ab 1. Juli vom abgebenden Klub zwingend online erfolgen, nicht mehr auf der Pass-Rückseite. Weitere Informationen rund um den Spielerpass sind auf der Internetseite des Verbandes zu finden. (eb)

BFV verleiht Ehrenamtspreis – Ehrungsvorschläge bis 30. Juni einreichbar

Bereits zum 27. Mal verleiht der BFV 2023 seinen Ehrenamtspreis. Aus den Vorschlägen der Vereine, die in diesem Jahr erstmals über ein Bewerbungsformular nur digital eingereicht werden können, wählen die Kreis-Ehrenamtsbeauftragten aus jedem der 22 Fußballkreise Preisträger aus. Wie schon in den Wettbewerben zuvor werden auch 2023 nur Leistungen berücksichtigt, die in den vergangenen drei Jahren erbracht wurden. Ehrungsvorschläge der Vereine müssen bis zum 30. Juni bei den zuständigen Kreis-Ehrenamtsbeauftragten eingereicht werden. (eb)