Trotzdem happy

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Kein Edelmetall? Völlig egal! Annika Morgan hat dennoch mit Rang acht im Olympischen Slopestyle-Finale deutsche Snowboard-Geschichte geschrieben. © DPA

Die Sensation bleibt aus: Annika Morgan verpasst eine Medaille im Slopestyle. Von Enttäuschung ist aber keine Spur, denn die 19-jährige Mittenwalderin hat mit ihrem Finaleinzug erneut deutsche Snowboard-Geschichte geschrieben.

Peking – Konkurrenzkampf im Sport ist allgegenwärtig. Wer sich aber die finale Entscheidung beim Snowboard-Slopestyle der Frauen in der Nacht von Samstag auf Sonntag angeschaut hat, der sah davon nichts. Keine Spur von Missgunst, keine Spur von Enttäuschung, dass es nicht Gold, Silber oder Bronze geworden ist. Die Mädels freuten sich alle miteinander, obwohl es um Olympisches Edelmetall ging. Als die letzte Starterin ihren Run in den Schnee gestampft und die Jury die Entscheidung verkündet hatte, ließen fast alle Athletinnen Siegerin Zoi Sadowski Synnott aus Neuseeland in einem Pulk verschwinden. Sie hüpften, kreischten und jubelten gemeinsam – als hätten sie alle Gold gewonnen.

Morgan wird gute Achte

Darunter auch Annika Morgan. Die Mittenwalderin hat zwar die Sensation verpasst, schrieb aber mit ihrem Finaleinzug erneut deutsche Snowboard-Geschichte. Immerhin stand noch nie eine deutsche Athletin im Olympischen Finale dieser Disziplin. In diesem wurde Morgan gute Achte.

Erst verpennt, dann nervös nach Anruf des Bruders

Drei Läufe hatte jede Starterin, gewertet wurde der jeweils beste. Morgan legte direkt stark vor, fand sich nach dem ersten Durchgang auf Rang fünf wieder. Dabei hatte ihr Tag schon aufregend begonnen. „Ich habe übelst verpennt“, gestand sie. Zudem hatte sich Morgan zunächst für die Sicherheitsvariante entschieden, verzichtete beim Schlusssprung auf ihren Backside 1080, zeigte die 900er-Variante. In ihren beiden folgenden Läufen wollte sie noch eins drauf setzen, bekam zuvor auch einen Facetime-Anruf von ihrem Bruder Sean, Eishockey-Spieler in Rostock. Er sagte ihr: „Wenn du das landest, könnte es sein, dass du eine Medaille holst.“

Nächste Chance im Big Air

Doch die 19-Jährige wurde nervös, im zweiten Lauf vermied sie gerade noch einen Sturz, im dritten landete sie auf dem Hosenboden. Eine Verbesserung war so nicht mehr möglich. Doch das trübte ihre Laune keinesfalls. „Ich bin so happy, ich kann mich gar nicht beschweren. Es hat so viel Spaß gemacht, ich würde am liebsten noch weiterfahren.“ Weiter geht es für sie am 14. Februar mit der Qualifikation im Big Air. Tags darauf steht das Finale an.