TSV 1860: Felix Weber aus Ohlstadt mittendrin im Abstiegskampf 

Fußball: Profi-Debüt statt Urlaub

Der TSV 1860 im Abstiegskampf. Und ein Ohlstädter mittendrin. Felix Weber feierte am Sonntag sein Profi-Debüt - mit einer bitteren Niederlage. Nun liegt die ganze Konzentration auf Freitag und dem ersten Relegationsspiel. Gegen Regensburg. Und gegen Andreas Geipl aus Bad Kohlgrub.

Ohlstadt – Sonntagmittag wurde es ernst. Da erfuhr Felix Weber, dass seine Zeit gekommen ist. Profi-Debüt. Und das in einer Phase, die für den TSV 1860 München wohl mehr als heikel zu bezeichnen ist. Klassenerhalt oder Relegation – das war die Frage, die es an diesem Tag zu klären galt. Und plötzlich mittendrin: der Ohlstädter. In Heidenheim stand der Löwe mit der Nummer 44 im Zweitliga-Aufgebot. Von Anfang an. Das Debüt im letzten regulären Spiel der Saison. Ein Wahnsinn.

Das Ende war kein schönes. In den letzten fünf Minuten kassierten die Sechziger zwei Treffer, verspielten den direkten Klassenerhalt. Sie müssen nun in die Relegation gegen den aufstrebenden Drittligisten Jahn Regensburg. Auch Weber. Der darf.

Trainer Pereira spricht Interview-Verbot aus

Wie sie war, die Premiere, muss der 22-Jährige aber runterschlucken. Nach der Pleite von Heidenheim gab Trainer Vitor Pereira gestern Mittag spontan ein Interview-Verbot aus. Fokussieren sei angesagt, so lässt es der Coach über die Presseabteilung begründen. Keine Ablenkung mehr bis zu den beiden großen Spielen am Freitag (in Regensburg) und am Dienstag dann in der Fröttmaninger Arena.

Angedeutet hatte sich Webers Debüt zuletzt schon ein klein wenig. Sein Handy klingelte am Dienstag. Nach dem Telefonat war klar: Er fährt nach Bad Wörishofen zum Kurztrainingslager der Profis. Statt der Abschlussfeier mit dem U21- Team also noch einmal richtig schwitzen. Eigentlich hatte er nach dem 0:3 der Reserve gegen Unterhaching mit dem Urlaubsbeginn gerechnet. Weit gefehlt.

Traum vom Löwen-Profi fast abgeschrieben

Stattdessen rückte aus heiterem Himmel die Erfüllung eines Traums näher. Einen, den Weber fast abgeschrieben hatte: Profi bei den Löwen. Zu oft war er übergangen worden in den vergangenen zwei Spielzeiten. Immer wieder mal schmeckte er rein bei den Großen, sei es im Trainingslager oder bei Testspielen. Im Ernstfall aber griffen die Oberen nie auf ihren Kapitän des Regionalliga-Teams zurück.

Nun die dramatische Kehrtwende. Schon bei den Einheiten im Allgäu zeichnete sich ab, dass Weber näher am Team dran war, als er vielleicht vermutete. Dann diese Botschaft am Sonntag, wenige Stunden vor dem Einlauf ins Heidenheimer Stadion vor rund 5000 mitgereisten Fans. Gänsehaut-Feeling für den Debütanten. Zu sehen war davon nichts. Vom Anpfiff weg wirkte er hoch konzentriert, spielte mehr als ordentlich.

Webers Vertrag läuft aus

Wie es für ihn weitergeht, ist offen. Läuft er am Freitag wieder auf? Pereira wird wohl erst kurzfristig damit herausrücken. Und auf lange Sicht? Webers Kontrakt bei 1860 läuft aus. Ein Thema ist der Vertrag aktuell aber nicht. Logisch. Jetzt steht Wichtigeres an, zählt nur die Relegation.

Da geht’s gegen Andreas Geipl und seine Oberpfälzer Kollegen. Noch so ein Wahnsinn: zwei Landkreis-Kicker im Profi-Duell. Auch das ist eine Premiere.

Oliver Rabuser und Christian Fellner