Bierlings Kampf gegen die eigenen Mitspieler

Am Sonntag in grün: Stephan Bierling (l.) – Coach des TSV Murnau II – mit Spartenchef Michael Adelwart.

Coach des TSV kickt eigentlich beim Gegner

von Andreas Mayr schließen

Stephan Bierling trainiert die Reserve des TSV Murnau und kickt für die SG Grafenaschau-Hechendorf. Am Sonntag spielen beide Teams gegeneinandern. Und Bierling? Hofft auf seinen ersten Derby-Sieg als Coach.

Murnau – Trainieren oder spielen? Für Stephan Bierling hat sich die Frage nicht gestellt. Natürlich coacht er am Sonntag die Reserve des TSV Murnau. Er möchte zwar nicht so weit gehen und sein Amt als Fußball-Trainer in der B-Klasse als Job bezeichnen. Aber immerhin vergütet der TSV seine Dienste mit einer kleinen Aufwandsentschädigung. Bierling findet: Deshalb gehört es sich, auch im Derby gegen die Spielgemeinschaft Grafenaschau-Hechendorf die Mannschaft zu betreuen. Auch wenn er selbst für die Hechendorfer aufläuft. „Trainieren geht vor.“

Seit drei Jahren kickt er für die Spielgemeinschaft. Bislang ließ sich das mit seinem Posten beim TSV problemlos vereinbaren. Bierling verpasste zwar etwa die Hälfte aller SG-Spiele. Aber sportlich gesehen, kamen sich die beiden Vereine nicht in Quere, weil Murnau in der A-Klasse antrat. Nach dem Abstieg der TSV-Reserve änderte sich die Lage. Am Sonntag steigt auf dem Grafenaschauer Sportplatz das erste Murnauer Duell in der B-Klasse. Bierling betont: „Das ist ein richtiges Derby.“ Schon zu Bierlings Zeiten in Hechendorf war das Spiel gegen den TSV und seine Reserve die wichtigste Partie der Saison. An einen Sieg erinnert noch ein Video im Internet. Sebastian Rapp – Bierlings Spezl – erzielte das Siegtor aus 30 Metern. Den Clip spielen sie in Hechendorf noch regelmäßig ab. „Ich habe die Derbys immer geliebt“, betont der Hechendorfer. „Da konntest du so richtig reinhauen.“ Seine neue Rolle hat an der Vorfreude nichts geändert. Bierling sagt – als TSV-Trainer: „Es muss schon ein Sieg sein.“

Selbstverständlich werden ihn die Grafenaschauer und Hechendorfer Zuschauer aufziehen und ärgern. „Irgendwelche blöden Sprüche muss ich mir anhören.“ Aber keiner aus der SG-Mannschaft nimmt ihm übel, dass er den Ortsrivalen coacht. Es motiviert sie nur ein Stück mehr. Alle wollen sie dem Mitspieler beweisen, wie viel besser sie als seine Murnauer spielen. „Die sind heiß auf die Partie.“ Man könnte nun meinen, welch großer Vorteil für Bierling es doch ist, den Gegner, seine Stärken, Schwächen und alle Spieler zu kennen. Aber der TSV-Coach winkt ab. In der B-Klasse gehe es um Kampf, um Einsatz und um die Tagesform – auf keinen Fall aber um große Taktik. „Jeder hat mal einen guten und mal einen schlechten Tag. Wir sind weit weg vom Profifußball.“ Außerdem beschäftigt ihn der Posten beim TSV schon genug. Derzeit arbeitet er daran, A-Jugendliche ins Team einzubauen. Sie sollen die ersten Schritte im ungewohnten Seniorenbereich machen, in dem die Gegner zwar langsamer und untalentierter sein mögen, aber ihnen deutlich härter zusetzen. „Wir führen sie langsam heran.“ Zu Saisonbeginn fuhr Murnau deutliche Siege ein, holte sich den Spaß zurück, der nach vielen Niederlagen in der A-Klasse verloren gegangen war. Doch seit die Kreisliga-Mannschaft wieder mehr Verletzte beklagt, schrumpft sein Kader. Und es setzt wieder Niederlagen.

Ähnlich oft wechselt die Besetzung in Grafenaschau, nur aus anderen Gründen. Studium und Arbeit gehen bei vielen vor. Bierling, der meistens, im Mittelfeld der SG aufläuft, betont: „Jeden Spieltag stehen fünf andere in der Startelf.“ Er selbst schafft es nur zu etwa jedem zweiten Spiel. Um dauerhaft zu kicken, hätte er schon Spielertrainer werden müssen. Doch diesen Job lehnt er strikt ab. Eine „heikle Geschichte“ sei das. Sobald ein Spielercoach Fehler macht, die er bei anderen anprangert, verliere er die Glaubwürdigkeit. „Ich kann bloß davon abraten.“

So sorgt Bierling für eine Konstellation, die im Landkreis-Fußball einmalig ist. Für eine vergleichbare Situation hat höchstens der Murnauer Basketball-Trainer Goran Culum gesorgt: Der coachte vor neun Jahren einmal zwei Teams in derselben Liga. Mit der einen (Deisenhofen) stieg er auf, die andere (Weilheim) führte er auf Rang fünf.