SpFrd Bichl – SV Eschenlohe 2:3 (2:2)

Oberammergau und Eschenlohe marschieren weiter – FC Megas und FC Mittenwald noch ohne Punkte

Von: Oliver Rabuser

Es läuft prächtig: Eschenlohes Florian Schorer (r.) bejubelt mit Marcel Wittwer den Treffer zum 2:2. © kögl

In den A-Klassen 9 und 10 im Kreis Zugspitze standen am Wochenende einige Spiele auf dem Programm. Unter anderem gewannen Oberammergau und SV Krün.

Landkreis – Drei Spiele, drei Siege: Mit dieser blitzsauberen Bilanz können der TSV Oberammergau und der SV Eschenlohe hausieren gehen. Auch die Statistik des SV Krün kann sich nach zwei Partien bestens sehen lassen. Ganz anders sieht die Lage beim FC Megas und dem FC Mittenwald aus. Zudem hat der SC Grainau das Debüt von Sinan Erdem als Coach der Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen versaut.

TSV Oberammergau – FC Mittenwald 4:0 (2:0)

Schiedsrichter: Michael Kügler (ESV Penzberg); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Otto (30.), 2:0 Rolles (40.), 3:0 Loch (70.), 4:0 Noll (78./FE) ku

„Am Anfang hatten wir Glück, dass wir uns bei den vielen Chancen der Mittenwalder keinen Gegentreffer eingefangen haben.“ Zugleich lobte Oberammergaus Coach Markus Mayer seinen Keeper: „Korbinian Bertl hat alle Chancen vereitelt.“ Als dann die Druckphase der Gäste überstanden war, zeigte der TSV, wie man die Chancen auch verwertet. In Minute 30 köpfte Marvin Otto eine Flanke von Tobias Loch ein. Zehn Minuten später erhöhte Timo Rolles nach Pass von Stefan Drewing auf 2:0.

Für Bernd Scholz, der Max Tauwald an der Seitenlinie des FCM vertrat, ein unglaubliches Halbzeitergebnis: „Wenn es nach 45 Minuten 5:2 für uns steht, hätte sich keiner beschweren können.“ Doch der Ball wollte einfach nicht rein, zudem konnte Stefan Breundl nur bis zur Pause mitwirken und nach einer Stunde waren die Gäste auch noch in Unterzahl – Gelb-Rote Karte für Fabian Rotter.

So hatten die Oberammergauer leichtes Spiel und erhöhten durch Manuel Loch (70.) sowie Florian Noll per Elfmeter auf 4:0. „Das Ergebnis drückt nicht das reale Kräfteverhältnis wider“, gab Mayer zu bedenken. Zugleich freute er sich natürlich über den dritten Sieg im dritten Spiel. (ku)

SV Krün – FC Megas GAP 6:2 (1:2)

Schiedsrichter: Hans Gleißner (FC Mittenwald); Zuschauer: 90; Tore: 0:1 Muse (3.), 1:1 Benz (35./FE), 1:2 Muse (40./FE), 2:2 Kautecky (66.), 3:2 Holzer (72.), 4:2 Tiefenbrunner (85.), 5:2 Kautecky (87.), 6:2 Tiefenbrunner (90.) ku

6:2 hört sich deutlich an, war aber vielmehr ein schwer erarbeiteter Sieg für den SVK. Lag vor allem am forschen Auftreten der Gäste, die nach drei Minuten in Führung gingen. Zwar egalisierte Krüns Spielertrainer Stephan Benz das 1:0 in Minute 35 per Elfmeter, doch Megas antwortete durch Ahmed Muse noch vor der Pause auf die selbe Art und Weise. „Verdiente Führung“, betonte Joannis Hristoforidis. Der Abteilungsleiter vertrat den fehlenden Coach Theodoros Tegos.

Doch in Hälfte zwei musste Hristoforidis mit ansehen, wie bei Krün der Knoten platzte und zugleich sich die Schwindelgefühle bei Keeper Andi Dino nach einem Zusammenstoß bemerkbar machten. Das nutzte zunächst Stefan Kautecky für den Ausgleich, dann brachte Hubert Holzer die Gastgeber erstmals in Front. Dominik Tiefenbrunner per Doppelpack und erneut Kautecky schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Sehr zur Freude von Benz: „Lange Zeit haben wir uns sehr schwer getan und etliche Großchancen vergeben. Aber am Ende bin ich stolz auf meine Mannschaft, weil sie nie aufgegeben und bis zur letzten Minute gekämpft hat.“ (ku)

1. FC Garmisch-P. II – SC Eibsee Grainau 1:2 (1:2)

Schiedsrichter: Piet Fentross (SV Haunshofen); Zuschauer: 75; Tore: 0:1 Stadler (17.), 1:1 Loshi (43.), 1:2 Wagner (45.+2) phi

„Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber wir haben verdient gewonnen“, bilanzierte Grainaus Coach Christoph Saller. Sinan Erdem, neuer Coach des 1. FC II, sagte: „Das Spiel hätte keinen Sieger verdient gehabt, aber Grainau war einen Tick giftiger.“ Die Sache mit der Punkteteilung wäre auch möglich gewesen, doch dazu hätte Beqir Loshi den an Darko Stamenov verursachten Foulelfmeter verwandeln müssen.

„Darf uns nicht passieren, wir hatten eine 5-1-Überzahl“, monierte Saller. Blieb ohne Konsequenz, da Franz Maurer parierte. Loshi kann es besser, wie er in Minute 43 bewies, indem er den Führungstreffer von Paul Stadler egalisierte. Doch Grainau lieferte direkt die passende Antwort. Ein schöner Spielzug, bei dem die FC-Abwehr zu sorglos waltete, vollendete Tobias Wagner mit dem Siegtor noch vor der Pause. „Ein Fehler, den der Gegner clever ausnutzt“, haderte Erdem.

„Man hat gesehen, dass wir noch viel zu tun haben“, ergänzte der FC-Coach. Saller indes betonte die Bedeutung von Zählbarem nach der Auftaktniederlage in Oberammergau. „Für uns war es wichtig, dass wir etwas effektiver geworden sind.“ (or)

SV Uffing II – SV Ohlstadt II 0:3 (0:1)

Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder (SV Apfeldorf); Zuschauer: 50; Tore: 0:1 Wörner (14.), 0:2 Benedikt (70.), 0:3 Benedikt (72.) pv

Das Unwetter hatte der Uffinger Platz gut überstanden, lediglich eine halbe Stunde später als geplant erfolgte der Anpfiff. Und die Gastgeber übernahmen direkt die Initiative, aber nur zehn Minuten lang – dann kam es zum Bruch im Spiel des SVU. „Wir machen uns das Leben unfassbar schwer und dem Gegner sehr leicht“, haderte Uffings Coach Sebastian Graf, ohne despektierlich klingen zu wollen.

Ohlstadts Coach Stefan Frombeck hingegen freute sich nach 14 Minuten über eine erfolgreiche Einwurfvariante, die im Führungstreffer von Andreas Wörner mündete. Zudem bewies der SVO-Trainer ein glückliches Händchen in der Pause. Er wechselte Thomas Benedikt ein, der mit seinem Doppelschlag (70./72.) alles klar machte. Überbewerten wollte Frombeck den Auswärtserfolg aber nicht. „Am Ende sind es eben nur drei Punkte, nicht mehr und nicht weniger.“ (pv)

SpFrd Bichl – SV Eschenlohe 2:3 (2:2)

Schiedsrichter: Markus Doll (FSV Höhenrain); Zuschauer: 120; Tore: 1:0 Siegert (9.), 2:0 Rösch (28.), 2:1 Straub (40.), 2:2 Schorer (42.), 2:3 Mann (46.) ak

Eine gute halbe Stunde lang sah es so aus, als würde die Miniserie der Eschenloher mit sechs Punkten und 7:1 Toren aus den ersten beiden Spielen reißen. Lediglich zwei gute Aktionen brachten die Gäste zustande. Generell agierten sie äußerst sorglos. So wie beim 1:0. Im eigenen Strafraum wurde der Ball vertändelt, Bichls Korbinian Siegert sagte Danke und schob zur Führung ein. Auch mit den weiten Bällen der Sportfreunde in die Spitze hatte der SVE seine Probleme.

Bestes Beispiel war das 2:0, als Justin Rösch seinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Ludwig Oswald ausnutzte. Doch der Freistoßkracher von Kapitän Michael Straub an die Latte fungierte als Wachrüttler. Gleich im Anschluss bekam er eine zweite Chance, diesmal knapp außerhalb des Strafraums. Und wieder bewies er, dass er sein Metier beherrscht, diesmal auch mit etwas mehr Präzision. Der Ball segelte über die Mauer und hinein ins Tor zum Anschlusstreffer.

Doch damit war Hälfte eins noch nicht beendet. Nur 120 Sekunden später stand es plötzlich 2:2. Diesmal zirkelte Marios Kanakidis den Ball in den Strafraum und im dritten Nachschuss lenkte Florian Schorer die Kugel über die Linie. „Da haben wir sicher auch etwas Glück gehabt“, gestand Christof Barth, der Trainer Florian Mayr an der Seitenlinie vertrat. Nach dem Seitenwechsel spielten es die Gäste deutlich cleverer, beflügelt sicherlich durch das schnelle 3:2 von Philipp Mann.

Wieder war Ausgangspunkt ein Standard. Nach kurz ausgeführter Ecke und Flanke auf den langen Pfosten scheiterte zunächst noch Schorer am Keeper und am Aluminium. Doch Philipp Mann stand goldrichtig für den Abpraller. (ak)