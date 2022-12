Noch Luft nach oben bei Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen

Von: Sven Sartison

Wurde zweimal Zweite: Marina Sauter vom SCP. © Imago/Ernst Wukits

Beim Austriacup in Obertilliach fahren die Biathleten vom Stützpunkt Kaltenbrunn einige gute Ergebnisse ein. Dennoch ist noch Luft nach oben, wie der Stützpunktleiter findet.

Obertilliach – „Mannschaftlich war das Ergebnis in Ordnung“, zeigt sich Bernhard Kröll, Stützpunktleiter Kaltenbrunn, zufrieden mit den jüngsten Leistungen seiner Schützlinge. Diese hatten sich zur Vorbereitung auf den von Freitag bis Sonntag im Arberland im Bayrischen Wald stattfindenden Biathlon-Alpencup, der auch mit in die Wertung des Deutschlandpokals einfließt, am vergangenen Wochenende auf den Weg ins österreichische Obertilliach gemacht, um dort am Austriacup teilzunehmen.

Neben der Möglichkeit für die Athleten, sich mit guten Ergebnissen beim Deutschen Skiverband für größere, internationale Rennen zu empfehlen, dienten die Wettkämpfe bei perfekten, winterlichen Bedingungen in Tirol vor allem bei den Junioren als komplexe Trainingseinheit auf Schnee. Denn eine solche hatten die Kaltenbrunner Gruppe so in dieser Form in diesem Winter noch nicht absolvieren können.

Da die Teilnahme am Austriacup nicht nur den österreichischen Biathleten vorenthalten ist, waren auch Sportler aus Deutschland, Tschechien, Estland, der Ukraine, Großbritannien sowie der Slowakei am Start.

Das beste Ergebnis der Kaltenbrunner Trainingsgruppe bei den Damen erzielte Marina Sauter vom SC Partenkirchen mit zwei zweiten Plätzen im Sprint am Samstag sowie im verkürzten Einzel am Sonntag. Tim Grotian vom SC Mittenwald durfte bei den Herren zwei dritte Plätze bejubeln.

Stützpunktleiter sieht noch Luft nach oben

Bei den Junioren kam der seit dieser Saison auch für die Schweiz startberechtigte Dominic Vogt (SC Partenkirchen) auf Rang zwei im Einzel. Die Garmisch-Partenkirchnerin Annalena Knab überquerte in der Jugend 17 ebenfalls im Einzel als Dritte die Ziellinie.

Eigentlich keine schlechte Ausbeute – sollte man meinen. Dennoch betonte Stützpunktleiter Kröll aber auch, dass er gerade bei den jüngeren Sportlern noch Leistungssteigerungen für möglich hält.

„Gerade in diese Altersklasse waren die Athleten doch recht nervös. Das ist aber auch nachvollziehbar und unproblematisch, da es für alle der erste Winterwettkampf der Saison war.“

Ergebnisse

Damen: Marina Sauter (SC Partenkirchen), 2. im Sprint/ 2. im verkürzten Einzel

Herren: Tim Grotian (SC Mittenwald), 3./3., Markus Schweinberg (SC Füssen), 7./6.

Juniorinnen: Hannah Schlickum (Hochvogel München), 12./8., Lea Zimmermann (SC Partenkirchen),7./9.

Junioren: Dominic Vogt (SC Partenkirchen), 9./2., Arved Kühnisch (SC Hochvogel München), 10./21., Jonas Hartmann (SK Nesselwang), 12./15., Moritz Götschel (SC Hochvogel München), 26./22.

Weibliche Jugend 19: Anna Berger (SC Bad Tölz), 25./19.

Männliche Jugend 19: Raphael Heiland (SC Partenkirchen) 5./7.

Weibliche Jugend 17: Annalena Knab (SC Partenkirchen) 11./3., Sarah Centmeyer (SC Partenkirchen), 19./13.

Männliche Jugend 17: Florian Rieger (SC Mittenwald), 8./5. Felix Messerschmidt (SC Wallgau) 9./7.

Weibliche Jugend 16: Regina Schilcher (SC Moosham), 7./7., Luisa Walter (SC Partenkirchen), 9./4.

Männliche Jugend 16: Noah Gollon (SC Hochvogel München), 6./11., Kilian Simon (SC Partenkirchen), 12./9., Philipp Eissler (SC Garmisch), 13./12., Thomas Schober (SC Mittenwald), 14./14.