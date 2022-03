Wieder zur falschen Zeit ganz oben

Von: Patrick Hilmes

Gut, aber nicht gut genug: Simon Jocher verpasst erneut den DM-Titel. Im Super G auf der Kandahar muss er sich Andreas Sander geschlagen geben. © Paulfoto

Deutscher Meistertitel auf der Kandahar und Simon Jocher: Das will nicht so recht zusammenpassen. Nach Abfahrts-Silber muss sich der alpine Skifahrer des SC Garmisch auch im Super G mit Rang zwei zufrieden geben. Immerhin gewinnt Jocher das anschließende FIS-Rennen, das allerdings vom Sturz Josef „Pepi“ Ferstls überschattet wird.

Garmisch-Partenkirchen – Da muss Simon Jocher jetzt einfach durch: Bei der Deutschen Meisterschaft auf der Kandahar in der Vorwoche hatte sich Romed Baumann vor dem Lokalmatador vom SC Garmisch in der Abfahrt platziert und anschließend gestanden, dass es beinahe schöner war, Jocher den Titel weggeschnappt zu haben, als sich Deutscher Meister nennen zu können. Jochers Antwort darauf war eine Kampfansage für den Super G. Der stand gestern an, wieder auf der Kandahar, und Baumann reihte sich hinter ihm ein. Dennoch wurde im Anschluss wieder gegen den SCG-Athleten gestichelt. Denn erneut siegte nicht der in Grainau wohnende Jocher, sondern einer seiner DSV-Teamkollegen. Diesmal mimte Andreas Sander den Spielverderber, verwies Jocher um lediglich 0,20 Sekunden auf Position zwei. „Danach ging das Frotzeln natürlich weiter“, gibt der 25-Jährige schmunzelnd zu.

Jocher muss sich Sticheleien gefallen lassen

Doch damit nicht genug. Später konnte sich auch Rennleiter Markus Anwander einen kleinen Seitenhieb gegenüber Jocher nicht verkneifen: „Nächstes Jahr lassen wir besser das zweite Rennen als Deutsche Meisterschaft werten.“ Denn wie in der Vorwoche in der Abfahrt gewann Jocher das anschließende FIS-Rennen – vor Baumann und Sander. Nur dafür gab’s halt keinen Titel. Sein Frust hielt sich aber Grenzen. „Abfahrt war schlimmer, diesmal war es ja quasi keine Überraschung mehr, dass ich Zweiter wurde“, betonte Jocher grinsend. Denn im Grunde kann er zufrieden sein. Er bezeichnet seine Läufe als solide, und die Ergebnisse „können sich ja sehen lassen“. Doch es folgte ein Aber: „Nur hätte ich mir zu gerne den Titel geschnappt.“

Emma Aicher dominiert bei den Frauen

Was Jocher zweimal verwehrt blieb, gelang Emma Aicher gleich doppelt. Die 18-Jährige vom SC Mahlstetten hatte sich in Abwesenheit von Deutschlands Nummer eins, Kira Weidle (SC Starnberg), bereits den Abfahrtstitel gesichert und wiederholte ihren Triumph auch im Super G. „Sie steht bombig auf dem Ski. Kira hätte bestimmt gezeigt, dass es noch schneller geht, aber das macht sie schon stark.“ Zumal die nationale Konkurrenz ihr am gestrigen Dienstag nicht das Wasser reichen konnte. Als Vierte folgte Katrin Hirtl-Stanggassinger (WSV Königsee) bereits mit 1,30 Sekunden Rückstand als Vizemeisterin. Lokalmatadorin Nadine Kapfer war 1,61 Sekunden langsamer als Aicher und musste sich in der DM-Wertung mit dem undankbaren vierten Rang begnügen. „Nadine tut sich leichter in der Abfahrt, aber dennoch ist das zu wenig von ihr“, sagte Anwander. Weniger gelungen war auch der Auftritt von Simon Luca Wolf (SC Garmisch). Der 20-Jährige schied bei der DM aus, im FIS-Rennen kam er nicht über Rang 13 hinaus.

Josef „Pepi“ Ferstl stürzt im FIS-Rennen. © dsv

Ferstl bricht sich wohl den Oberarm

Lag nicht an den Pistenverhältnissen, die Anwander als „klasse“ bezeichnete. Und dennoch musste das FIS-Rennen der Herren abgebrochen werden, weil der Schnee zu weich wurde, die Sicherheit der Fahrer nicht mehr gewährleistet werden konnte. Bei normalem Rennverlauf hätten alle Athleten starten können, doch der Wettkampf wurde von einem Sturz überschattet. Ausgerechnet Josef „Pepi“ Ferstl war der Unglückliche. Nach einem Fahrfehler rutschte Ferstl in die Fangzäune und brach sich nach Anwanders Informationen wohl den Oberarm. Der 33-Jährige, der im Vorjahr beim Weltcup auf der Kandahar bereits schwer gestürzt war, wurde anschließend per Hubschrauber abtransportiert und ins Krankenhaus geflogen. „Anschließend war der Schnee im oberen Teil einfach zu weich. Daher mussten wir abbrechen“, sagte Anwander. Der Kombination am heutigen Mittwoch auf der Kandahar stehe aber nichts im Wege, versichert der Rennleiter.