Valleys Golferinnen schaffen Sensation

Debakel für die Herren

von Thomas Spiesl schließen

Einen starken zweiten Platz holen die Damen des GC Valley zum Bundesliga-Auftakt. Die Herren hingegen enttäuschen beim Heimspieltag.

Valley – Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Danny Wilde, Chef-Coach der Teams des Golfclubs Valley, auf den ersten Bundesliga-Spieltag zurück. Seine Damen präsentierten sich nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga bereits zum Auftakt in Bestform und landeten in St. Leon-Rot hinter den überragenden Gastgeberinnen auf einem starken zweiten Platz. „Das war fast schon eine kleine Sensation, dass es so gut gelaufen ist“, sagt Wilde. Weniger gut lief es bei seinen Herren, die beim Heimspieltag in der 2. Bundesliga Süd Letzter wurden.

Wilde war am Freitag mit den Damen in die Nähe von Heidelberg gereist. Los ging es dort am Samstag im Golfclub St. Leon-Rot mit den Vierern. Hier kamen die Duos Chiara Horder und Nina Lang (70 Schläge) sowie Verena Gimmy und Sarina Schmid (77) in die Wertung. Damit spielten Horder und Lang auf dem 72er-Platz sogar zwei unter Par, und die Valleyerinnen gingen als Zweitplatzierter hinter den Gastgeberinnen mit nur einem Schlag Rückstand in die Einzel.

Am Sonntag spielte Schmidt die beste Runde aller angetretenen Golferinnen und blieb mit 68 Schlägen sogar vier unter Par. Auch Lang unterspielte mit 69 Schlägen die Platzvorgabe (-3). Zudem kamen Horder (+5), Gimmy (+7) und Lilian Klug (+8) in die Wertung. In der Gesamtwertung landeten die Valleyerinnen mit 16 über Par nur acht Schläge hinter den hochfavorisierten Gastgeberinnen (+8) auf dem zweiten Platz. Auf den Plätzen folgten Frankfurt (+22), der Münchener Golfclub (+30) und Stuttgart (+37).

„Es ist sogar noch etwas Luft nach oben“, sagt Coach Wilde. „Wenn die Nervosität beim nächsten Mal weg ist, dann geht es sogar noch etwas besser.“

Einziger Wermutstropfen war das schwache Abschneiden der Herren beim Heimspieltag, die in der 2. Bundesliga Süd nur auf dem fünften und damit letzten Platz landeten. „Das ist eine Enttäuschung, aber kein Weltuntergang“, sagt der Coach. „Das Wetter war einer der Hauptgründe. Wenn man bei dem Regen ohne Caddy oder Handschuhe spielen muss, dann wird es sehr schwer.“ Den Turniersieg sicherte sich Eichenried (+39) vor dem Münchener Golfclub (+40), Olching (+47) und Holledau (+52). Die Gastgeber kamen mit 58 Schlägen über Par ins Clubhaus und bekamen dafür nur einen Punkt im Klassement gutgeschrieben.

Aufgrund des schlechten Wetters – es herrschten vier Grad und Dauerregen in Valley – wurden nur die Einzel ausgetragen und die Vierer gestrichen. Die beste Runde der Valleyer spielte Laurenz Baumgart (+4) gefolgt von Nicholas Meerkamp (+5), Nicolas Horder (+6), Maximilian Fanelsa (+7), Florian Horder (+9), Christian Apelt (+13) und Erik Dörrenberg (+14). „Bei dem Wetter war das fast schon eine Lotterie. Da gewinnt dann der Spieler mit der besseren Ausrüstung“, erklärt Wilde. „Ich mache mir keine Sorgen, dass wir an den nächsten Spieltagen nicht mithalten können und hoffe, dass das eine Eintagsfliege war.“

Die Herren haben in zwei Wochen die Chance zu Wiedergutmachung. Am Sonntag, 26. Mai, sind sie beim zweiten Spieltag in Eichenried zu Gast. Die Damen treten am Wochenende 25./26. Mai in Frankfurt an.

