52 Kilometer durch die Berge: RSLC Holzkirchen beteiligt sich am Karwendelmarsch

Stolz auf 35 Kilometer: Die ebenfalls fordernde Streckenvariante bis in die Eng wählten (v.l.) Stefan Kranskowski, Silke Noak, Matthias Noak, Irmgard Weimer, Franziska Deml und Andreas Zeidler. © RSLC

Der RSLC Holzkirchen war mit 15 Sportlern bei der Tour in Richtung Achensee vertreten. Das Fazit nach dem Karwendelmarsch fällt positiv aus.

Holzkirchen – Körperliche Herausforderung, einmaliges Naturerlebnis – es gibt verschiedene Gründe, warum die Mitglieder des RSLC Holzkirchen der Faszination des Karwendelmarschs erlegen sind. Seit Ludwig Kreidel das Karwendel-Fieber in den Radsport- und Lauf-Club der Marktgemeinde trug, hat dieser eine treue Fangemeinde.

Zum mittlerweile 17. Mal waren die Holzkirchner mit einer motivierten, 15-köpfigen Gruppe am Start. Im Feld von insgesamt 2500 Wander- und Berglauf-Begeisterten durchquerten sie den Naturpark Karwendel zwischen Seefeld und Achensee. Wobei der erste Anlauf im wahrsten Sinn ins Wasser fiel.

So ging es um 6 Uhr nicht, wie vorgesehen, in Scharnitz auf die wahlweise 35 oder 52 Kilometer lange Strecke, sondern zunächst unter alles, was Schutz vor einem heftigen Regenguss gewährte. Dieser endete pünktlich zum verschobenen Start um 6.30 Uhr und verschonte die Aktiven über den gesamten Wettbewerb mit den Stationen Schafstallboden, Karwendelhaus, Ladizalm, Falkenhütte, runter in die Eng und hinauf auf die Binsalm, über den Gramai Hochleger zur Gramaialm und via Falzthurnalm zum Ziel in Pertisau.

Andreas Fuchs dürfte dabei nicht all zu lange an den insgesamt zehn Verpflegungsstationen verweilt haben. In 5:03:12 Stunden bewältigte der Schnellste RSLC-ler die 52 Kilometer, bei denen es 2280 Höhenmeter zu bewältigen galt. Bei seiner dritten Teilnahme hatte er bereits nach der Falkenhütte mit leichten Krämpfen zu kämpfen. „Ab diesem Zeitpunkt war Zähne zusammen beißen und immer weiter angesagt“, beschreibt Fuchs, dass besonders der nötige Biss beim Karwendellauf wichtig sei.

Auch 35 Kilometer sind „ziemlich anstrengend“

Das regelmäßige Laufen und die vielen Bergkilometer, die sie in der Vorbereitung sammelten, hätten ihm geholfen. Auch Neuling Jan Petendi profitierte von den regelmäßigen Bergläufen mit den Routiniers im Verein. Und es half ihm, dass sie die Strecke bereits in zwei Etappen gelaufen waren und entsprechend kannten. „Ich fühlte mich also gut vorbereitet“, resümiert Petendi, der den Rat beherzigte, nicht zu schnell zu starten.

So lief bei ihm alles gut bis zum Anstieg am Gramaisattel, den er nur noch „im langsamen Spaziertempo“ bewältigte. Mit einer kurzen Pause und Hollersaft schöpfte er an der Verpflegungsstation Binsalm wieder Kräfte, „und so erklomm ich gemächlich, aber zumindest in stabilem Tempo den Sattel.“

Franziska Deml erzählt später: „Auch wenn es nur die kürzere Strecke war: 35 Kilometer zu Fuß durch die Berge sind und bleiben ziemlich weit und anstrengend.“ Sie war das erste Mal dabei und froh über die Tipps ihrer erfahrenen Kollegen. Recht spontan habe sie sich zur Teilnahme entschlossen, sagt Deml. „Was das konkret bedeutet, wurde mir erst später klar.“ Nach ersten kleinen Bergtouren im Frühling, einer Alpenüberquerung und dem obligatorischen RSLC-Trainingslager am ersten Augustwochenende habe sie sich zwar gut vorbereitet, aber nicht richtig fit gefühlt. „Vielleicht lag das aber auch an der Aufregung vor der langen Strecke“, erklärt die Schatzmeisterin.

Auch an den Start erinnert sich Deml genau: „Die ersten Kilometer ging es ziemlich zu – da hieß es, nicht über andere Stöcke oder Füße zu stolpern.“ Mit den Erfahrungen des Probemarschs im Juni kam sie auf Anhieb bis in die Eng – glücklich, es ohne größere Blessuren so weit geschafft zu haben. sie