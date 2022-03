Abwarten und cool bleiben: Wilmsmanns Plan für die Reiteralm

Florian Wilmsmann freut sich auf den Weltcup. © DSV

Auf der Reiteralm startet Skicrosser Florian Wilmsmann beim ersten Weltcup nach den Olympischen Winterspielen.

Holzkirchen – Allmählich geht auch für die Skicrosser die Saison 2021/22 ihrem Ende entgegen. Vor dem Weltcup-Finale im Schweizer Veysonnaz steht am Wochenende noch ein Wettbewerb auf der Reiteralm (Steiermark) nahe Schladming auf dem Renn-Programm. Der Holzkirchner Florian Wilmsmann vom TSV Hartpenning freut sich bereits auf den Bewerb: „Den Kurs auf der Reiteralm kenne ich sehr gut. Wir haben da schon mehrmals trainiert. Er ist vermeintlich relativ eng, aber man darf sich da nicht durch die Bäume, die auf beiden Seiten stehen, beeindrucken lassen.“

Der Oberbayer hat auf der Reiteralm auch schon schöne Erfolge feiern können. Im Februar des Vorjahrs war er dort bei einem Weltcup auf Platz neun gefahren. Ziemlich genau vor einem Jahr belegte er dann bei zwei Europacup-Rennen unter zahlreichen Weltcup-Fahrern die hervorragenden Plätze eins und drei.

Wilmsmann nutzte Zeit für Kraftraum und Skitour

Nach dem wenig erfolgreichen Ausflug zu den Olympischen Winterspielen in Peking waren die deutschen Skicrosser bekanntlich wegen des Kriegs in der Ukraine bei den geplanten Weltcups im russischen Sunny Valley nicht angetreten (wir berichteten). „Nach der China-Russland-Reise habe ich erst einmal ein paar Tage Pause gemacht, war im Kraftraum und auf Skitour. Zuletzt habe ich mich dann zusammen mit der Nationalmannschaft in Grasgehren auf den kommenden Weltcup in Österreich vorbereitet“, berichtet Wilmsmann, der auch schon einen Plan hat, wie er auf der Reiteralm erfolgreich abschneiden will: „Generell muss man dort cool bleiben, wenn man das Rennen nicht von vorne fahren kann. Abwarten und auf eine passende Gelegenheit zum Überholen warten.“

Insgesamt bestätigt er, dass er voll fit ist und auch „Olympia ganz gut verdaut hat. Jetzt freue ich mich auf die letzten beiden Rennen, und am Ende werden wir sehen, was im Gesamtweltcup noch zu machen ist.“ Derzeit rangiert der 25-Jährige mit 295 Punkten auf Platz sechs. Allerdings sind der Österreicher Johannes Rohrweck (303 Punkte) und der Schwede David Mobaerg (318) durchaus noch in Schlagweite. Zumal er in Veysonnaz einen Sieg zu verteidigen hat. esc