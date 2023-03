Alexandra Welk ist die Reiterin mit dem „Rumms“

Von: Volker Camehn

„Ich habe ein Faible für Hengste, die haben mehr Rumms als Wallache“, erklärt Reiterin Alexandra Welk, warum sie sich vor fünf Jahren das Pferd Davicii F gekauft hat. Zwar musste sie ihn mittlerweile kastrieren, doch eine gewisse Wildheit hat sich Davicii F dennoch erhalten. © Volker Camehn

Alexandra Welk ist die Reiterin mit dem „Rumms“: Dabei lässt sich die Holzkirchnerin auch von einem Handicap nicht beeinträchtigen.

Holzkirchen – Geschick ist alles: Wenn Alexandra Welk auf ihrem Pferd sitzt und den Sattelgurt auf der linken Seite festziehen will, kann sie dafür nur ihre rechte Hand benutzen. Heißt: Sie muss sich mit dem Oberkörper relativ weit nach links drehen, um an die zwei Gurtstrippen zu gelangen. Im Grunde ein einfacher Vorgang, den Reiter normalerweise nebenbei mit der linken Hand durchführen. Kein großes Ding. Eigentlich.

Für die 26-jährige Holzkirchnerin Welk bedeutet dieses Nachgurten indes immer einen gewissen Aufwand. „Man gewöhnt sich aber dran“, sagt sie lachend. Denn Welks linke Hand fehlt seit ihrer Geburt, Finger und Handgelenk sind nur wenig ausgebildet. Ein Handicap, klar, aber noch lange kein Hinderungsgrund. Im Gegenteil: Welk, langjähriges Vereinsmitglied bei der PSG Taubenberg, ritt bereits als Jugendliche mit ihrem Pony „Teddy“ im Landeskader und startete auch bei den Süddeutschen Ponymeisterschaften in Springen bis zur Klasse M. Unterstützt wird sie von ihrer Mutter Lone Welk, die selber züchtet und für einen namhaften Futterhersteller arbeitet. Die Welks sind also eine echte Pferdefamilie.

Inzwischen hat die 1,60 Meter große, drahtige Reiterin aufs Großpferd umgesattelt: auf den achtjährigen Wallach Davicii F. Den schicken wie kompakten Schimmel mit schwungvollen Gängen hatte sie als dreijährigen Hengst in Sachsen-Anhalt gekauft. „Ich habe ein Faible für Hengste, die haben mehr Rumms als Wallache, die gehen mehr vorwärts“, sagt Welk. Mit sechs Jahren musste sie den Hannoveraner dann aber doch seiner Männlichkeit berauben, sprich: ihn legen lassen. „Er war im Umgang einfach zu hengstig, aggressiv und schwer zu händeln.“ Da Davicii F aber verhältnismäßig spät kastriert wurde, hat er seinen Rumms behalten: Inzwischen startet Welk mit ihm erfolgreich in Springen der Klasse L, wo es schon mal über Oxer und Steilsprünge bis 1,15 Meter Höhe geht.

Welk auf Titelseite von „Bayerns Pferde“

Neben Davicii F hat Welk auf dem Hof von Johann Strein in Waakirchen, in direkter Nachbarschaft zum Hofgut Allerer, auch den vierjährigen Cecil untergestellt. Den möchte Welk selber ausbilden. Den nötigen Background dazu hätte sie. Nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau absolvierte sie im vergangenen Sommer ein mehrmonatiges Praktikum im Stall des Olympiareiters Lars Nieberg: Boxen ausmisten, Pferdepflege, Füttern, Reiten, Training... „Das ganze Programm halt.“

Was den „Rumms“ zudem anbelangt: Davon hat auch Reiterin Welk ziemlich viel. Ein Leben für den Reitsport, damit hat sie es auch auf den Februar-Titel des Fachmagazins „Bayerns Pferde“ geschafft. Das brachte ihr nicht nur anerkennende wie bewundernde Worte ihrer Vereinsfreunde ein, sondern auch eine Anfrage des renommierten Vielseitigkeitsausbilders Bodo Battenberg aus Markt Rettenbach: Eine junge Reiterin aus seinem Stall, ebenfalls mit Handfehlbildung, suchte bei Welk Rat fürs Training.

Die Reiterin mit Handicap der PSG Taubenberg schaffte es jüngst sogar auf den Titel des Fachmagazins „Bayerns Pferde“ und kam so auch zu überregionaler Berühmtheit. © Volker Camehn

Welk selbst trainiert derzeit beim Springausbilder Uli Hacker in Kolbermoor oder auch mal gleich nebenan, bei Isabell Dehning. Eine zeitaufwendige Sache: Nach der Arbeit ist sie immer im Stall, meistens bis spät abends, und arbeitet ihre Pferde. Auffällig: Als linke Zügel benutzt sie beim Reiten einen sogenannten Jagdzügel. Da sie gängige Zügel mit der linken Hand aufgrund der Fehlbildung nicht greifen kann, steckt sie diese einfach in eine der hier angebrachten Schlaufen. Das klappt ganz wunderbar, nicht nur im Parcours. Denn sie reitet so, wie es sein sollte: viel Kreuz-, wenig Handeinwirkung. Keine Frage: Auch sonst sitzt Alexandra Welk fest im Sattel. vc