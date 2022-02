Als Titelverteidiger unter den Top-Favoriten: Zellermayer und Thurner bei WM

Seinen Einzeltitel will Stefan Zellermayer bei der Weltmeisterschaft in Regen verteidigen. © Privat

Die Hartpenninger Eisschützen Stefan Zellermayer und Stefan Thurner starten für Team Germany bei der WM in Ritten. Zellermayer sogar als Titelverteidiger.

Hartpenning – Gleich zwei Stockschützen des TSV Hartpenning machen sich mit Team Germany Anfang kommender Woche auf den Weg ins italienische Ritten. Anders als Chris Coonradt, der für das Team USA antritt, gehören Stefan Zellermayer, Stefan Thurner und ihre Teamkollegen in drei Disziplinen zu den heißen Medaillen-Anwärtern.

Die Weltmeisterschaft der Eisschützen wird ab sofort wieder alle vier Jahre ausgetragen, nachdem zuletzt auf einen Zwei-Jahres-Rhythmus umgestellt worden war. In Ritten wurde bereits 2016 geschossen. 2018 in Amstetten und 2020 in Regen war Zellermayer bereits mit dabei. In Regen feierte er sogar den Titel im Einzel-Zielwettbewerb und wurde im Mannschaftswettkampf mit seinen deutschen Teamkollegen Zweiter. Entsprechend reist er als Titelverteidiger nach Italien.

„Wir Deutschen gehören in allen Disziplinen zu den Top-Favoriten und wollen auch versuchen, jeweils eine Medaille zu holen“, erklärt der Hartpenninger. Unterstützung erhält er von seinem Teamkollegen Thurner, der vor dem Winter zum TSV gewechselt war.

Zellermayer und Thurner machen sich am Montag auf den Weg nach Ritten. Dort findet am Dienstag die Eröffnungsfeier statt. Dann beginnen die bis Sonntag andauernden Wettkämpfe. Im Einzel-Zielwettbewerb, den Zellermayer 2020 gewann, treten beide TSV-Schützen an. In den vier Disziplinen Massen auf die mittleren Ringe, Stockschießen, Massen auf die hinteren Ringe und Kombinieren umfasst jeder Durchgang sechs Schüsse. Es gibt insgesamt zwei Wertungsdurchgänge. Der Schütze mit den meisten Punkten räumt am Ende die Goldmedaille ab.

Zellermayer: Wollen Medaillen

Der Team-Zielwettbewerb umfasst dieselben Disziplinen, wobei jeder der vier Vertreter eines Landes eine Disziplin ausübt und dabei wieder zwei Durchgänge à sechs Schüsse absolviert. Die Summe der Punkte führt zum Endergebnis. „Die meiste Aufmerksamkeit bekommt aber der Mannschaftswettbewerb, der auch als letzter Wettkampf ausgetragen wird“, erklärt Zellermayer.

Team Germany tritt in der A-Gruppe an. Neben den beiden Hartpenningern gehören Manuel Schmid (Ottenzell) und Matthias Kohlhuber (Gerabach) zur Mannschaft. Nach einer Vorrunde werden die Medaillengewinner in Page-Playoffs ermittelt. Der Gruppenerste trifft auf den Gruppenzweiten, der Sieger steht als Finalist fest. Der Sieger aus dem Duell des Dritten mit dem Vierten trifft auf den Verlierer des ersten Halbfinals und kämpft ebenfalls um den Finaleinzug. „Wir wollen in der Gruppe auf jeden Fall unter die besten Zwei, damit wir eine optimale Ausgangsposition haben“, erläutert Zellermayer.

Die beiden Hartpenninger gehen bestens vorbereitet in die Wettkämpfe. „Wir sind bereit und trainieren seit ein paar Wochen abwechselnd für den Team- und den Zielwettbewerb. Beim Einzel-Zielwettbewerb wollen wir beide um die Medaillen mitkämpfen“, berichtet Zellermayer. ts