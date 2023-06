An der Bahn auf der Erfolgsspur: Talent Alexander Wolf (14) blickt bereits auf besondere Siege und Titel

Der neueste Hingucker: Alexander Wolf mit der Siegertafel vom unterfränkischen Jugendturnier, das er gewonnen hat. Auch fünf Nationalspieler waren dabei. © privat

„Am liebsten würde ich Tag und Nacht bowlen“, sagt Alexander Wolf mit breitem Grinsen im Gesicht. Seit er vor sieben Jahren erstmals zum Spaß eine Kugel schob, ist der 14-jährige Holzkirchner Feuer und Flamme für den Präzisionssport.

Holzkirchen – Und nicht nur das. Er ist gut darin, hat sich im Bayern-Kader etabliert und schon den ein oder anderen Titel abgeräumt.

Die neueste Trophäe im Regal über seinem Bett ist eine imposante Tafel, die ihn als Sieger der Gesamtwertung beim 2. Unterfränkischen Jugend-Bowlingturnier in Rottendorf ausweist, wo Ende Mai die besten B-Jugendlichen der Landesverbände Bayern und Baden Württemberg angetreten waren. Im Einzelwettbewerb noch Zweiter hinter dem Nürnberger Leon Jurischka, schob sich Wolf nach dem Doppel mit insgesamt 2709 Pins – getroffenen Kegeln – an die Spitze vor Robin Reinecke aus Waiblingen (2682) und Jurischka (2624).

In der Bezirksliga 5 der Männer tritt Alexander Wolf (3.v.r.) regelmäßig mit der Mannschaft von BK München 5 an. © privat

An der Wand neben dem Schreibtisch hängen Urkunden und Medaillen. Unter anderem die der deutschen Vize-Meisterschaft, die das Team Bayern Anfang Mai in Berlin feiern konnte. Oder vom Bayerischen Meistertitel 2022. Je länger er in seinem Zimmer steht, desto mehr Abzeichen, Ehrengaben und Pokale zieht er heraus. Schöne Pokale, die ihm weniger wichtig sind, weil es „nur ein Spaßturnier war“ und schlichte Medaillen, auf die er besonders stolz ist, weil er sie sich bei hochklassigen Wettkämpfen mit starker Konkurrenz erkämpfte.

Am Anfang war ein Flyer mit dem Hinweis auf Jugendtraining, den der Opa an der Bahn in Brunnthal entdeckt hatte. Enkel Alexander musste er nicht lange überzeugen. Er ging hin, und es gefiel ihm von Anfang an – auch wenn zunächst nur Training auf dem Plan stand und er in seinem ersten Team beim BC300 München der mit Abstand Jüngste unter Erwachsenen war.

Inzwischen hat er beim Münchner Keglerverein eine Mannschaft Gleichaltriger gefunden und mit Andreas Maier einen Privattrainer mit einem extrem guten Auge für die individuellen Fähigkeiten seiner Athleten. „Es war uns wichtig, jemanden zu haben, der auf Alexander eingeht und ihn weiterentwickelt“, sagen die Eltern Melanie und Benjamin Wolf über den erfahrenen Coach, der mit ihrem Sohn erstmals ein Nachwuchstalent trainiert. Und Alexander ergänzt voller Respekt: „Er sieht jede Kleinigkeit. Sogar wenn ein Zeh falsch steht.“

Im Prinzip gehe es beim Bowling darum, eine Grundtechnik aufzubauen und diese zu perfektionieren, erklärt der Realschüler, der in der aktuellen Rangliste aller Jugendklassen in der Bayerischen Bowling Union an Platz elf steht. Dass der Landesverband früh auf ihn aufmerksam wurde, war sein Glück während Corona, weil er als Kadermitglied immerhin einmal wöchentlich in Brunnthal auf die Anlage von Max Munich Bowling durfte und so nicht den Anschluss verlor in einer Sportart, in der man ohne professionelle Bahn so gut wie keine Trainingsalternative hätte.

Ohnehin sei Bowling für Jugendliche sehr viel schwieriger geworden, erzählt Melanie Wolf, weil die Bahn-Preise enorm in die Höhe gegangen seien und auch Sportbowler in der Regel regulär bezahlen müssen. Gebühren, die für eine gesellige Runde durchaus finanzierbar seien, schlagen ordentlich zu Buche, wenn man zu Trainingszwecken allein auf der Bahn ist. Einzig Brunnthal gewähre Sportlern mit offiziellen Ausweisen Sonderpreise, weil dem Betreiber insbesondere die Nachwuchsförderung am Herzen liege.

Zumeist geht es dennoch nach Olching ins Training, weil dort Alexanders Mannschaft ihren Stützpunkt hat. Seine drei, jeweils etwa sieben Kilogramm schweren, auf seine individuellen Bedürfnisse angepassten Kugeln hat er dort deponiert. Die speziellen Schuhe und das Zubehör stecken im Rucksack, wenn er freitags mit der S-Bahn ins Training fährt: Schleifpads, um die Oberfläche des Balls zu bearbeiten, Lappen und Ledertücher zum Polieren, eine Drahtbürste, um die Schuhsohlen zu säubern, Magnesia gegen schwitzige Hände und Collodium, wenn das Daumenloch nach vielen Runden die Haut am Finger strapaziert.

Die Saison in der Bezirksliga haben sie hinter sich und sind stolz, als jüngste Mannschaft den Klassenerhalt geschafft und sogar das Top-Team Landshut geschlagen zu haben. Nun stehen die vierteljährlichen Stützpunkttrainings mit den Bayern und einmal im Jahr ein Lehrgang in der Sportschule Unterhaching an und Turniere, wie in Regensburg das größte deutsche Jugendturnier, die Sommerchallenge in Brunnthal oder das Jugendturnier auf St. Pauli. Wie immer ist die ganze Familie dabei: Eltern, die kleine Schwester und die selbst aktiven Großeltern Hannelore und Robert Doll. Nicht nur, weil es anders nicht machbar wäre.

„Man mag ja mitfahren und das live erleben“ sagt Mama Melanie, während Alexander Zukunftspläne schmiedet: Mit seinem Freund und Teamkollegen Vincent träumt er von einem Stipendium in den USA, wo Bowling richtig groß ist und wo er genau das tun könnte, was er am liebsten möchte: Tag und Nacht bowlen.