Schmerzhafte Pleite für den TuS Holzkirchen

Cleverer Gegner: Der ASV Neumarkt (in Rot) bewies in Holzkirchen mehr Zug zum Tor.

ASV Neumarkt zu effektiv

Am Defensivkonzept des ASV Neumarkt hat sich der TuS Holzkirchen an diesem Wochenende die Zähne ausgebissen: Bei der 0:3-Pleite, die die Mannschaft von Trainer Gediminas Sugzda zum Auftakt des neuen Fußballjahres hinnehmen musste, erspielte sich Holzkirchen kaum größere Torchancen.

Dagegen agierte der ASV schnörkellos und nutzte kleinste Fehler.

Aufgrund des Polsters, das der TuS sich im Laufe der Hinrunde erkämpft hat, bleibt den Aufsteigern erst einmal der achte Tabellenplatz mit neun Punkten Vorsprung auf Platz 14. Die Neumarkter dagegen haben bewiesen, dass im Kampf um die vorderen Plätze durchaus noch mit ihnen zu rechnen ist.

„Die ersten 25 Minuten haben wir ein super Spiel gemacht und sind zu Chancen gekommen“, resümiert TuS-Keeper Benedikt Zeisel. „Danach haben sich Fehler eingeschlichen, und wir konnten uns spielerisch nicht mehr befreien.“

Wie befürchtet, musste Holzkirchen krankheitsbedingt auf Lars Doppler und Marco Höferth verzichten. Das Fehlen der beiden Stammkräfte war gleichbedeutend mit einem Verlust an Kopfballpräsenz bei Standards, klugen Anweisungen im Mittelfeld und entscheidenden Zweikämpfen. Möglicherweise stellen Höferth und Doppler genau die Kombination von Spielern dar, die in dieser Form nicht ausfallen dürfen, um gegen solch abgeklärte Teams etwas ausrichten zu können. Wenngleich Zeisel dies nicht gelten lassen möchte: „Natürlich haben die beiden uns gefehlt, aber solche Ausfälle kommen immer wieder vor. Damit muss man klarkommen.“

Sein Coach jedenfalls versuchte es an diesem Tag mit einer Dreierkette aus Christopher Korkor, Maxi Schulz und Emin Kaya. „Das haben wir in der Vorbereitung trainiert – als Option zur Viererkette“, verrät der TuS-Trainer. Nach starken 25 Minuten stieg jedoch die Fehlerhäufigkeit, und die Gäste bestraften dies fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff: Mehrmals bekam Holzkirchen die Kugel nicht geklärt, als ein Neumarkter am Boden vor dem Strafraum liegend den Ball deutlich mit dem Arm spielte. Kurze Zeit später räumte Jan Mazanec Josef Sontheim mit einer ruppigen Grätsche – ob foulwürdig oder nicht, steht zur Debatte – über den Haufen, um anschließend ins hohe kurze Eck zur Gästeführung einzunetzen. Mit diesem in der Entstehung umstrittenen Treffer musste Sugzdas Elf in die Kabine.

„Es war zu erwarten, dass wir beim ASV nicht einfach durch die Hintermannschaft durchspazieren“, sagt Sugzda. „Wir waren aber nur selten zwingend und schnell in den Angriffen.“ Die beste Gelegenheit für den TuS hatte Franz Fischer gleich nach Wiederanpfiff, als sein Kopfball von Kevin Schmidt überragend abgelenkt wurde und dann von einem Mitspieler von der Linie befördert wurde. Nur wenige Minuten später erhöhten die Gäste, die an diesem Tag die effektivere Elf waren: Ein Freistoß aus guter Halbfeldposition fand in Armin Bindner einen erschreckend freien Abnehmer, der per Kopf das Spiel entschied.

„Wir machen solche dummen Fouls immer wieder – das darf nicht passieren“, ärgert sich Sugzda über den Gegentreffer. Über die gesamte Schlussphase konnte der TuS keinen Druck mehr erzeugen, um noch den Hauch einer Chance auf einen Punkt zu haben. Vielmehr landete ein ungenauer Pass von Zeisel beim Gegner, der aus 20 Metern problemlos ins leere Tor schoss und so zum zu hohen 3:0-Endstand traf. Auch wenn Sugzda viel Positives aus der Anfangsphase mitnehmen kann, verspricht der 49-Jährige Änderungen: „Wir müssen uns überlegen, wie und mit welchen Spielern wir besser werden.“

Hans Spiegler