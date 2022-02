Aus im Achtelfinale: Die Enttäuschung sitzt tief bei Florian Wilmsmann

Beim Zielsprung hatte Florian Wilmsmann (r.) noch leichte Hoffnung, das Viertelfinale zu erreichen. Doch die verbleibende Strecke war zu kurz. © MARCO VERTORELLO/AFP

Als es zählte, wollten die Ski nicht wie gewünscht: Skicrosser Florian Wilmsmann scheidet bei den Olympischen Winterspielen in Peking bereits im Achtelfinale aus.

Holzkirchen – Nach der großen Freude der deutschen Skicrosser über die erste Olympia-Medaille der Disziplin insgesamt, Daniela Maier hatte am Donnerstag bekanntlich Bronze geholt, kehrte am gestrigen Freitag wieder die schon fast gewohnte Tristesse im nationalen Olympiateam ein. Wie bei Großereignissen der vergangenen Jahre schon fast üblich, enttäuschten die deutschen Männer auch in Peking komplett.

Im Viertelfinale musste mit Daniel Bohnacker der letzte Deutsche das Handtuch werfen. Für den Holzkirchner Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) war, genauso wie für seine beiden anderen Kameraden Niklas Bachsleitner und Tobias Müller, bereits im Achtelfinale das frühe Aus gekommen. „Das war heute nicht so toll. Da sitzt meine Enttäuschung schon tief“, gab der 25-Jährige nach dem Wettbewerb zu Protokoll.

Die Trainingsfahrten waren noch gut verlaufen, doch einen ersten Seitenhieb musste er bereits beim Qualifikationslauf am frühen Morgen einstecken. „Mit Platz 18 war ich schon gar nicht zufrieden“, sagt der Oberbayer. Dabei schien die Konkurrenz, die auf ihn im Achtelfinale wartete, mit dem Russen Igor Omelin, dem Kanadier Kevin Drury und dem Briten Oliver Davies durchaus beherrschbar.

Ein Fehler besiegelt Wilmsmanns Ausscheiden

Der Start funktionierte noch ganz ordentlich, „da bin ich ganz gut mitgefahren“. So kam Wilmsmann nach der kniffligen Auftaktfrequenz hinter dem Russen als Zweiter in die erste Kurve. „Auch gelang es mir da ganz gut, meinen zweiten Platz zu verteidigen.“ Sein Olympia-Auftritt sei insgesamt wie ein Spiegelbild der gesamten bisherigen Saison mit viel Licht und Schatten gewesen. „Dabei hat sich die erste Runde schon mehrfach als Gradmesser erwiesen. Da flog ich entweder gleich raus oder ich kam ziemlich weit nach vorne. Wenn man dann nicht so locker auf dem Ski steht, trifft man im Skicross oftmals die falsche Entscheidung.“

Und genau das unterlief Wilmsmann etwa nach der halben Strecke. Eigentlich wollte er lediglich sicher hinter dem führenden Omelin herfahren. Dann merkte er, dass er in einer Linkskurve auf die Außenseite gekommen war. Die Spur wurde sofort weicher, der lockere Schnee bremste, er verlor an Speed und schon war es passiert: Der hinter ihm lauernde Drury schlüpfte vorbei, der Deutsche fiel auf Position drei zurück. Trotz großen Bemühens machte der Kanadier keinen Fehler mehr und Wilmsmann schied aus. Es war zudem auffällig, dass es in der Frauenkonkurrenz jede Menge Überholmanöver gegeben hatte, bei den Männern aber kaum. „Das lag wohl auch am Schneefall des Vortags, der die jeweils Führenden etwas ausbremste.“

Seine oberbayerische Heimat wird der Holzkirchner so schnell nicht sehen, denn für die Skicrosser stehen bereits am Wochenende 26.(27. Februar die nächsten Weltcups wieder an. Die Crosser fliegen von Peking direkt in den Südural, wo im russischen Sunny Valley ein Doppel-Weltcup auf dem Programm steht.