Moritz Remuta gewinnt mit Deutschland Silber beim Euro Cup

Von: Sebastian Schuch

Silber glänzt golden: Moritz Remuta (r.) und Matthias Gröger sind stolz auf den zweiten Platz. © Privat

Mit der Silbermedaille ist Felix Remuta aus Holzkirchen mit der deutschen Nationalmannschaft im Australian Football vom Euro Cup in Schottland zurückgekehrt.

Holzkirchen – Moritz Remuta ist glücklich und stolz: Der Holzkirchner hat gerade mit der deutschen Nationalmannschaft im Australian Football beim Euro Cup Silber gewonnen und erstmals die irische Auswahl geschlagen. Der 21-Jährige ist aber auch einige Tage nach dem Turnier im schottischen Edinburgh „etwas fertig“. Kein Wunder, schließlich fanden alle Partien an einem Tag statt. Doch das hat sich gelohnt.

Die Erwartungen der German Eagles waren bei dem 9-a-Side-Turnier von Beginn an hoch. „Der Coach meinte, es sei eines der besten Teams gewesen, das er bislang für Deutschland zusammenstellen durfte“, berichtet Remuta. Entsprechend peilten die Mannen von Mark Woods das Halbfinale an. Die Topfavoriten England und Irland erschienen zu stark für höhere Ziele beim Euro Cup.

Der Auftakt der Adler verlief vielversprechend: Gegen Schweden gewannen sie ohne Gegentor. Doch im zweiten von drei Gruppenspielen der Dämpfer: eine Niederlage gegen Kroatien, die im Bericht des europäischen Verbands AFL Europe als Spiel des Tages bezeichnet wurde. „So war der direkte Einzug ins Halbfinale nicht mehr möglich“, erklärt Remuta den Modus. Doch über einen kleinen Umweg erreichte die deutsche Mannschaft dieses Ziel doch noch: Durch ein 41:1 gegen Österreich zogen die Deutschen als bester Zweitplatzierter neben den Gruppensiegern England, Irland und Kroatien in die Vorschlussrunde ein.

Drei Partien ohne Gegentor

Dort ging es gegen Irland, also keine Chance? „Der Trainer meinte, wir sollen versuchen, Spaß zu haben und das Spiel zu genießen. Das haben wir umgesetzt, wir hatten sehr viel Spaß“, meint Remuta und lacht. Mit 3:0 Toren gelang der erste Sieg gegen Irland überhaupt. Zum Vergleich: Bei den European Championships 2019 setzte es eine 1:60-Niederlage. „Das war sehr, sehr geil. Von da an hatten wir nur noch gute Laune“, sagt Remuta. Daran änderte auch die deutliche Finalniederlage nichts, schließlich war den Eagles Silber bereits sicher.

Auch für Remuta, der kürzlich aus dem Angriff in die Verteidigung gewechselt ist, lief der Eurocup gut. Zwar stand er gegen Schweden noch nicht in der Startaufstellung, das änderte sich aber im Turnierverlauf. „Der neu formierte Abwehrverbund hat gut funktioniert“, findet der 21-Jährige. Schließlich kassierte Deutschland nur gegen Kroatien und England Gegentore, in den anderen Partien lediglich einzelne Punkte.

Bereits am morgigen Samstag geht es für Remuta mit den Munich Kangaroos in der Bundesliga weiter. Mit einem Sieg in Stuttgart hätten die Münchner einen Platz im Halbfinale Ende August quasi sicher. ses