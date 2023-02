Alle Miesbacher punkten beim Sieg in Glonn

Teilen

Zweitbester Miesbacher Scorer war Alexander Adam (M.) beim Auswärtsspiel in Glonn. © . MM

Die Basketballer des TV Miesbach gewinnen in der Bezirksliga beim Tabellenletzten Glonn mit 93:72.

Miesbach – Die Vorgabe war ganz klar: Zwei Punkte für den Sieg sollten die Miesbacher Basketballer vom Gastspiel beim WSV Glonn mit nach Hause nehmen – und das taten sie auch. Die TV-Basketballer gewannen beim punktlosen Tabellenletzen deutlich mit 93:72.

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten zogen die eingewechselten Spieler des TV das Tempo an und unter anderem Alexander Adam mit sechs Zählern innerhalb kürzester Zeit erhöhte den Spielstand nach zehn Minuten auf 29:15. Im zweiten Viertel war es vor allem Mike Brunner, der dem Miesbacher Spiel offensiv seinen Stempel aufdrückte. Defensiv zeigten sich die Kreisstädter aber zu zögerlich, speziell Glonns Zug zum Korb über die Grundlinie wurde viel zu selten konsequent gestoppt. Bis zur Halbzeit bauten die Miesbacher der Vorsprung aber auf 49:30 aus.

Nach dem Seitenwechsel sprangen auch mehrmals Fastbreak-Punkte für die Gäste raus, Paul Ludwig nutzte auf diesem Weg oft die Freiräume in Glonns Abwehr aus. Der Punkte-Abstand blieb konstant und auch, dass Glonn das letzte Viertel knapp für sich entscheiden konnte, änderte nichts am ungefährdeten Endstand von 72:93. Erwähnenswert ist zudem dass sich in einem von vielen Unterbrechungen geprägten Spiel alle Miesbacher Spieler in die Punkteliste eintragen, vier davon zweistellig. mm

WSV Glonn – TV Miesbach 72:93 (30:49)

TV: Brunner 24, Adam 16, Ludwig 13, Nagy 13, Fresser 8, Hadziabdic 6, Kaynak 5, Meyer 4, Lobinger 2, Blank 2.