Holzis mit der Kraft der Verzweiflung

Basketball: Bezirksoberliga

von Julia Pawlovsky

Wieder was es knapp, und wieder war es am Ende eine Niederlage. Die Basketballer des TuS Holzkirchen unterliegen der DJK Landsberg II mit nur zwei Punkten.

Holzkirchen – Das Hinspiel gegen die DJK Landsberg II verloren die Bezirksoberliga-Basketballer des TuS Holzkirchen mit einem Punkt Unterschied. Diesmal waren es zwei. Dabei wäre in der Batusa-Halle der Sieg drin gewesen. Im letzten Viertel zeigte das Team von Trainer Mike Brunner eine wirklich starke Leistung. „Da haben wir den Basketball gespielt, so wie wir ihn spielen möchten“, sagt der Coach. Doch am Ende ließen die Holzis wieder zu viele gute Möglichkeiten aus und mussten sich mit 77:79 geschlagen geben.

Vor der Partie hatte sich Brunner einiges ausgerechnet. Sein Team war bis auf Florian Walther und Joschi Simon komplett, Landsberg trat nur mit acht Spielern an. „Doch das war eine komplett andere Mannschaft als im Hinspiel“, sagt Brunner. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die DJK eine Truppe aus ehemaligen Erste und Zweite Regionalliga-Spielern zusammengestellt hatte. „Die sind jetzt nicht mehr ganz so stark, haben aber immer noch eine wahnsinnige Erfahrung“, sagt der Holzi-Coach. Dementsprechen verlief das erste Viertel, dass der TuS mit 18:31 verlor. „18 Punkte sind für uns schon eine gute Ausbeute“, meint Brunner. „Aber 31 zu kassieren, ist Wahnsinn. Aber die haben wirklich alles getroffen.“ Daher die Hoffnung, dass dies im zweiten Viertel vielleicht nicht so weitergehen würde. Brunners Ahnung sollte sich bewahrheiten, die Holzis lagen zur Halbzeit nur noch 40:48 zurück. „Aber trotzdem haben die immer noch einen wahnsinnig guten Basketball gespielt.“

Im dritten Abschnitt wuchs der Rückstand wieder auf 15 Zähler an, da der Coach viel wechselte. „Es hat jeder seine Minuten bekommen“, sagt Brunner. „Im vierten Viertel sind wir mit der Kraft der Verzweiflung noch mal angerannt.“ Und siehe, es lief: Kurz vor dem Ende waren die Holzis am Gleichstand dran und hatten sogar die Möglichkeit, in Führung zu gehen. „Wir haben es dann aber zum Beispiel geschafft, einen freien Korbleger zu verlegen, haben von zwei Freiwürfen keinen getroffen und einen Einwurf vertändelt.“ Landsberg hingegen machte den Korb. „Klar ist das ärgerlich“, sagt Brunner. „Aber bin ich wahnsinnig stolz, weil ganz viele von meinen Jungs, die vor zwei Jahren noch U18 gespielt haben, gezeigt haben, dass sie gegen solche gestanden Mannsbilder mithalten können.“ Dass es am Ende nicht ganz reichte, „daran haben wir uns dieses Jahr schon gewöhnt“, sagt Brunner und lacht.

jpa

TuS Holzkirchen: Tadi (22 Punkte), Mann (14), Martin (13), Siede (8), Schneider (6), Gäbl (5), Gricar (3), Mohamed (2), Wörmann (2), Fascher (2).