Sensationeller Saisonauftakt der Holzis

Basketball: Bezirksoberliga

Mit einem 78:66-Auswärtssieg bei der DJK Traunstein überraschen die Basketballer des TuS Holzkirchen nicht nur ihre Fans, sondern auch den Trainer.

Holzkirchen – „Das war zwar nur ein Spiel von vielen, wenn sich aber jeder einzelne im Sinne des Teams so zurücknimmt wie heute, dann bin ich ganz guter Dinge.“ Die Freude bei Tobias Guggenhuber, dem neuen Coach der Basketballer des TuS Holzkirchen, war nach der Partie unübersehbar. Die Holzis erzielten mit einem völlig überraschenden 78:66-Erfolg bei der DJK Traunstein am ersten Spieltag zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga.

Auch wenn Topscorer Salu Tadi trotz lädierter Schulter doch zur Verfügung stand – mit Joschi Simon, Torben Siede, Flo Walter und Marc Gricar fehlten dem TuS dafür vier Stammkräfte. Keine leichte Ausgangssituation, wenn es zum heimstärksten Team der Liga geht. So verlief die erste Halbzeit aus Sicht der Holzkirchner auch recht unrund und zerfahren. Großer Spielfluss wollte zudem nicht aufkommen, da die beiden Schiris eine kleinliche Regelauslegung bevorzugten.

Den besseren Start erwischten trotzdem die Holzis, schon allein weil Yasin Mohamed und Dominik Wörmann gleich die ersten Dreier im Netz versenkten (13:8). Dann gelang es aber den Gastgebern immer besser, ihr körper- und kampfbetontes Spiel in Szene zu setzen. Ende des ersten Viertels lag Traunstein trotz einiger guter Aktionen von Tadi knapp mit 20:18 in Front.

Auch im zweiten Viertel änderte sich am engen Spielverlauf nicht viel. Nur gut, dass nun Neuzugang Thomas Rabentko immer wieder in der Zone punktete. Über den Pausenstand von 34:34 konnten sich die Holzkirchner deutlich mehr freuen, da sie dem vermeintlichen Favoriten gerade in puncto Kampfbereitschaft in nichts nachstanden. Im dritten Viertel schien die Partie dann doch den erwarteten Verlauf zu nehmen: Traunstein agierte nun deutlich konzentrierter, verwertete vor allem recht sicher die einfachen Würfe und führte bereits 50:40.

In dieser Phase bewies Guggenhuber eindrucksvoll sein feines Gespür für Spielsituationen. Der Holzi-Coach wechselte kräftig durch und brachte mit Clemens Weinzierl genau den richtigen Mann aufs Feld. Der erst 18-jährige Otterfinger sorgte nicht nur für mächtig Druck in der Defensive, sondern erzielte mit tollen Fastbreaks gleich noch sechs Punkte in Serie dazu. Vor dem letzten Viertel war der TuS wieder auf Schlagdistanz (50:53) und Traunstein schien angezählt.

Und die Holzis nutzten souverän diese gebotene Schwäche. Ausgerechnet die beiden Neulinge Fritz Buziek und Joni Klimt trafen nun ihre Dreipunktewürfe und trugen entscheidend zu einem 16:2-Lauf für den TuS bei. Dem hatten die Chiemgauer letztlich nichts mehr entgegenzusetzen. „Das war ein perfekter Start mit einem nicht mal unverdienten Ende“, sagte Ex-Coach Mike Brunner. „Jetzt haben wir noch einmal eine spielfreie Woche, in der wir unser Teamplay gut weiterentwickeln können.“

wed

TuS Holzkirchen: Tadi (18 Punkte), Rabentko (16), Mohamed (11), Wörmann (8), Brunner (7), Klimt (7), Weinzierl (6), Buziek (3), Mann, Waldmann.