Ein Sieg ist Pflicht für die Holzis

Reboundstarker Rückkehrer: Mit Zwei-Meter-Mann Alex Sioutis besitzt der TuS Holzkirchen wieder deutlich mehr Stabilität unter den Körben. © Jörg Wedekind

Die Basketballer des TuS Holzkirchen kämpfen um die Tabellenspitze, da ist ein Sieg bei der SG Poing Pflicht.

Holzkirchen – Das Selbstbewusstsein ist bei den Basketballern aus Holzkirchen nach dem 60:49-Sieg im Top-Spiel gegen Höhenkirchen wieder deutlich gewachsen. Auch wenn der Unterschied schon überraschend war. Jetzt folgt für den TuS am Sonntag um 17.30 Uhr mit dem Gastspiel bei der SG Poing die Pflicht. Spielertrainer Felix Feist gibt darum auch eine klare Richtung vor: „Alles andere als ein weiterer Erfolg wäre jetzt schon eine Enttäuschung.“

Doch gerade in diesen Zeiten, wo jeden Tag einer mit Corona ausfallen kann, darf man kein Team unterschätzen. Feist warnt darum vor Leichtsinn beim noch sieglosen Gegner. Selbst gegen den Tabellenletzten München Ost IV tat sich der TuS zumindest eine Halbzeit lang richtig schwer. „Selbstläufer gibt es in dieser Liga keine“, erinnerte er darum auch im Abschlusstraining sein Team noch einmal eindringlich. Poing lebt in erster Linie von der Treffsicherheit seiner Distanzschützen Kevin Haas und David Cvijetic. Kontrolliert der TuS diese beiden, kontrolliert er auch das Spiel.

Zur erfolgreichen Sieben vom Höhenkirchen-Spiel gesellt sich diesmal wieder Zwei-Meter-Mann Sioutis. „Alex wird uns unter den Brettern wieder mehr Stabilität geben“, freut sich Feist. Mit mehr Defensiv-Rebounds werden die Holzis auch wieder deutlich mehr Fast Breaks laufen können. Und das sollte ausschlaggebend sein, um gegen Poing den eingeplanten Sieg zu landen. Jörg Wedekind