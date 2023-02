Ein Sieg ist Pflicht für die Holzis

Hofft auf die Wende: Trainer Christian Fascher. © WED

Die Basketballer des TuS Holzkirchen empfangen den Tabellenletzten SG Poing. Ein Sieg ist Pflicht.

Holzkirchen – Auch sieben Niederlagen in Folge können offensichtlich die Laune der Holzis nicht vermiesen. Wenn sie an diesem Samstag um 18 Uhr die SG Poing erwarten, glauben sie nach wie vor an das Ende des Negativlaufs und den nächsten Sieg.

„In den vergangenen Wochen war unser Kader alles andere als üppig“, bedauert Moritz Kitterle. „Da tut mir der Coach am meisten leid. Wie soll er denn da ein anständiges Training durchziehen?“ Umso erfreulicher war der Trainingsbesuch in der vergangen Woche. „Nachdem jetzt auch zwei, drei Jugendliche regelmäßig bei uns mit trainieren, schaut es gleich viel besser aus“, meint Kitterle.

Natürlich können U18-Spieler nicht die Erfahrung eines Alex Sioutis oder eines Torben Siede ersetzen, aber für Coach Christian Fascher sind es bei dem dünnen Kader schlicht drei Optionen mehr. Gerade gegen die noch sieglosen Poinger durchaus von Nutzen. „Irgendwann muss ja dieser verdammte Knoten auch mal platzen“, hofft Fascher mehr auf die große Wende, als dass er sie von seinem Team fordert.

Denn will man nicht endgültig in die Abstiegsränge rutschen, ist ein Sieg gegen den Tabellenletzten Pflicht. Die gute Stimmung im Team lässt es zumindest erhoffen.

Jörg Wedekind