Holzis kämpfen ohne Topscorer gegen Abstieg

Basketball: Bezirksoberliga

Holzkirchen – Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab: Ohne Salu Tadi empfangen die Basketballer des TuS Holzkirchen am Samstag die DJK Traunstein.

Die Hiobsbotschaften bei den Holzkirchner Basketballern reißen nicht ab. Zuerst dezimierte eine Grippewelle den Bezirksoberliga-Kader, dann fielen die Routiniers Yasin Mohamed und Joschi Simon immer wieder aus beruflichen Gründen aus. Vor dem Heimspiel an diesem Samstag (19 Uhr) gegen die DJK Traunstein trifft es den TuS aber richtig hart: Topscorer Salu Tadi verletzte sich im Spiel bei den Hellenen München schwer an den Bändern im Sprunggelenk. Damit fällt er in den wichtigsten Spielen der Saison aus.

Dabei hatte sich Tadi in den jüngsten Begegnungen erst so richtig zum unverzichtbaren Spieler gemausert. „Publikumsliebling war Salu schon von der ersten Minute an, aber was er derzeit spielerisch abliefert, können wir eigentlich nicht ersetzen“, sagt Coach Mike Brunner.

Wie wichtig Tadi gerade unter den Körben ist, bewies er vergangenes Wochenende eindrucksvoll. Mit 32 Punkten und 15 Rebounds war er einmal mehr der beste Mann auf dem Parkett. „Dies zu kompensieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit“, glaubt auch Leon Gäbl. Der 19-jährige Nachwuchsmann fand zuletzt immer mehr in die Rolle, in der ihn sein Trainer so gerne sehen würde. „Leon kann gerade jetzt mit seiner Spielintelligenz als Spielmacher ein ganz wichtiger Mann fürs Team werden.“

Eine weitere Personalie mit noch gut verstecktem Potenzial ist Yasin Mohamed. Der 26-jährige Münchner ist diesmal wieder einsetzbar und sollte schon allein aufgrund seiner Erfahrung mehr Selbstvertrauen beim Abschluss beweisen. Gegen die DJK Traunstein wartet nämlich eine wahre Herkules-Aufgabe auf dem TuS. Die Chiemgauer sind als Tabellenvierter das Überraschungsteam der Saison. Zuletzt sicherte sich Traunstein mit einem überzeugenden Sieg über Milbertshofen früh in der Saison den angepeilten Ligaverbleib.

Der TuS-Coach bleibt trotz aller Widrigkeiten optimistisch. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt Brunner und erinnert an die umkämpfte Begegnung im Hinspiel, das 58:63 endete. Die Voraussetzungen für eine Wiederholung sind aber nicht dieselben. Während Traunstein nur so vor Selbstbewusstsein strotzt, ist die Brust der Holzis inzwischen doch sichtlich schmaler geworden. Man darf gespannt sein, wie der TuS diese schwierige Situation meistern wird.

wed