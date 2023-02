Personelles und sportliches Debakel bei den Holzis

Zu wenig Gegenwehr boten Jonas Kitterle (2.v.l.) und die Holzis. © WED

Die Basketballer des TuS Holzkirchen kassieren in der Bezirksklasse die nächste Niederlage und drohen auseinanderzubrechen.

Holzkirchen – Man muss auch mal ehrlich zu sich selbst sein. Die Gegenwehr, die Holzkirchens Basketballer im vorentscheidenden Abstiegsspiel gegen die SpVgg Höhenkirchen aufs Parkett brachten, kam einer Bankrotterklärung gleich. Mit 46:72 unterlagen sie dem zuvor Vorletzten der Tabelle und stehen damit selbst vor dem Sturz in die Kreisliga.

„Dabei muss ich sogar noch jenen Jungs ein großes Lob aussprechen, die sich heute bereit erklärt haben, alles zu geben“, kommentierte TuS-Coach Christian Fascher frustriert den Ausfall eines fast kompletten Kaders. Ganze zwei Spieler, Jonas und Moritz Kitterle, waren von jenem Team übrig geblieben, das Höhenkirchen im November in deren Halle mit 72:33 zerlegt hatte. „Eine wahre Horrorserie an Verletzungen war der Anfang des gesamten Debakels“, erinnert sich Fascher. Dass nun aber, im wichtigsten Spiel des Jahres, auch noch die verbliebenen drei Stammspieler mit fadenscheinigen Gründen das Team im Stich ließen, das versteht der enttäuschte Coach nicht. In seiner Not nominierte er gleich vier Jugendliche aus dem U18-Team. Eine Maßnahme, die bei weitem nicht reichte. Alle vier Viertel gingen an die Gäste: 10:16, 18:21, 7:15 und 11:20.

Bezeichnend für die momentane Leistungsstärke der Holzis ist, dass das erst 14-jährige Ausnahmetalent Bennet Hein mit 15 Punkten der Topscorer im Team war. Ansonsten ging die Niederlage gegen einen nicht gerade überragenden Gegner selbst in der Deutlichkeit in Ordnung. „Es ist halt frustrierend, wenn du eine Saison mit tollem Kader und der Aussicht aufs vordere Tabellenbild angehst und am Ende froh bist, überhaupt noch ein Team aufstellen zu können“, hadert Fascher.

Ob sich an dieser fatalen Situation in den verbleibenden sechs Spielen noch etwas ändert, bleibt abzuwarten. „Fakt ist aber auch, dass wir den Jugendlichen irgendwie eine Perspektive bieten müssen“, weiß Abteilungsleiter Ludwig Gößl um seine schwierige Aufgabe. Ob diese Perspektive mit Fascher gesucht wird, ist fraglich. Dessen Frust sitzt sehr tief. Jörg Wedekind

TuS Holzkirchen – Höhenkirchen 46:72 (28:37)

TuS: Hein 15, Kitterle J. 10, Kitterle M. 10, Dauer 5, Karakus 3, Mittler 3, Ferraira, Goldammer, Schreiber.