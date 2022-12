TuS Holzkirchen: Der Tabellenführer kommt zur Unzeit

Christian Fascher rechnet nicht mit einem Sieg. © Jörg Wedekind

Die Basketballes des TuS Holzkirchen befinden sich in der Krise - jetzt kommt ausgerechnet der Tabellenführer zum Jahresabschluss.

Holzkirchen – „Nur nur noch einmal Spielen, dann ist endlich Weihnachten!“ Irgendwie versucht Christian Fascher dem Heimspiel gegen die TS Jahn München II an diesem Samstag (17.30 Uhr) noch etwas Positives abzugewinnen. Denn nach zuletzt vier Niederlagen hintereinander verspricht die Partie gegen den Tabellenführer alles andere als Frustbewältigung.

Der Coach der Holzis war während der Woche noch komplett ratlos ob der 47:52-Niederlage bei München Ost IV. „Natürlich will ich gerade in unseren aktuellen Form kein anderes Team klein reden, aber das Ding in München war einfach nur peinlich.“ Da kommt der noch ungeschlagene Tabellenführer als Jahresabschluss nun alles andere als gelegen.

Während der Woche war bei den Holzkirchner Basketballern darum auch mehr von Schadenbegrenzung denn von Siegchancen die Rede. Einzig das Wiedersehen mit Niklas Schroth wird ein Grund zum Freuen sein. Zusammen mit dem Ex-Holzi verbrachte nicht nur Fascher selbst viele recht erfolgreiche Jahre, sowohl für den TuS als auch beim Jahn.

Nach dem Spiel treffen sich die Holzis und Fans, egal ob Sieg oder Niederlage, im Kultur im Oberbräu zur gemeinsamen Weihnachtsfeier. Zumindest auf der zwischenmenschlichen Ebene wird der Jahresabschluss der TuS-Basketballer also ein gelungener sein. Jörg Wedekind