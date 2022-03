Holzis empfangen 1860 München: Schnell für klare Verhältnisse sorgen

Von: Sebastian Schuch

Hochmotiviert: Spielertrainer Felix Feist versucht zu jeder Zeit, sein Team auf Betriebstemperatur zu halten. © WED

Zumindest der Vereinsname des Gegners ist groß: Die Basketballer des TuS Holzkirchen empfangen den TSV 1860 München.

Holzkirchen – Beim Hinspiel befanden sich die Bezirksklassen-Basketballer des TuS Holzkirchen noch in der Findungsphase, in heimischer Halle wollen sie früh für klare Verhältnisse sorgen: An diesem Samstag (18 Uhr) empfangen die Holzis den TSV 1860 München und können mit dem spielfreien Tabellenführer BC Hellenen München III gleichziehen.

„Wir gehen als Favorit ins Spiel“, betont Spielertrainer Felix Feist, der von einem Pflichtsieg gegen die Löwen spricht. Ein Blick auf die Tabelle stützt diese Aussage, der TuS ist Zweiter, 1860 mit deutlichem Rückstand Sechster. Und auch das Hinspiel-Ergebnis war mit 69:41 deutlich.

Allerdings kam dieses aufgrund eines starken letzten Viertels zustande, das die Holzis nicht nur mit 33:9 für sich entschieden, sondern in dem sie auch fast die Hälfte der Punkte erzielten. Die Gründe für die Anfangsschwierigkeiten liegen auf der Hand. Einerseits war das Hinspiel die erste Partie nach der langen Corona-Pause, andererseits hätten die Löwen in der vergleichsweise kleinen Halle mit rutschigem Boden „einen krassen Heimvorteil“ gehabt, erklärt Feist.

Holzis drei Wochen ohne Spiel

Den sieht er in der Batusa-Halle nun für sein Team. „Wir sind jünger und spritziger als der Gegner. Wir schauen, dass wir das Spiel mit Fastbreaks und Tempo schnell über die Bühne bringen.“ Ein Schlussspurt wie im Hinspiel soll dieses Mal nicht für einen deutlichen Sieg nötig werden. Je früher klare Verhältnisse herrschen, desto besser, meint Feist. An der Fitness sollte es nicht mangeln, die letzte Partie liegt immerhin drei Wochen zurück – wenngleich es einige Krankheitsfälle gab.

Diese Trainingszeit hat Feist genutzt, unter anderem mit der Mannschaft an der Zonenverteidigung gearbeitet. „Wir wollen die einfachen Punkte verhindern, dass die Gegner dafür arbeiten müssen“, erklärt der Spielertrainer. Auch das Angriffsspiel hat er angepasst, etwas breiter veranlagt, da Ausfälle der großen Spieler unter dem Korb drohen. Doch egal, wie die Mannschaft letztlich aufgestellt ist, bleibt das Ziel, mit dem Spitzenreiter gleichzuziehen. ses