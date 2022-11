Zwei starke Viertel reichen den Holzis

Eine überzeugende Defensivarbeit boten die Holzis um Alex Sioutis (M.) beim Gastspiel in Höhenkirchen. © WeD-Archiv

Die Basketballer des TuS Holzkirchen haben die Pflichtaufgabe bei der SpVgg Höhenkirchen souverän erledigt.

Holzkirchen – Die Holzis haben dem Gegner den nötigen Respekt entgegengebracht – und so waren die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Die Basketballer des TuS Holzkirchen erledigten die Pflichtaufgabe bei der SpVgg Höhenkirchen erwartungsgemäß mit einem deutlichen 72:33-Auswärtserfolg und bleiben damit den Top-Teams der Bezirksklasse Mitte auf Tuchfühlung.

„Eigentlich war der Kas’ bereits nach dem ersten Viertel gegessen“, freute sich TuS-Coach Christian Fascher darüber, wie sein Team von der ersten Minute an Vollgas gab. Einen einzigen Feldkorb ließen die Holzis in den ersten zehn Minuten zu, so bissig und konsequent wurde der eigene Korb verteidigt. Die erzielten Ballgewinne führten zu schnellen Fastbreak-Punkten und von der Dreierlinie rauschten auch schon vier Würfe im ersten Viertel durch den Höhenkirchner Ring. Die Holzkirchner 24:3-Führung war damit selbsterklärend.

Aber die Holzis haben in solchen Phasen auch gern mal ein zweites Gesicht. „Wenn es zu gut läuft, gehen wir viel zu schnell wieder vom Gas“, haderte Fascher dann doch etwas. Natürlich war es auch die konsequente Elf-Mann-Rotation, die den Spielfluss etwas hemmte. Das zweite Viertel endete enttäuschend nur 9:9 und Holzkirchen ging mit einer 33:12-Führung in die Pause.

Am Samstag wartet eine andere Aufgabe

Nach einer ruhigen Halbzeit-Analyse von Fascher erhöhte der TuS zumindest im dritten Viertel noch einmal deutlich den Druck. Höhenkirchen konnte diesem Tempo nicht folgen und vor dem letzten Viertel war der Holzkirchner Vorsprung auf 62:19 angewachsen. Da störte es auch nicht mehr ganz so, dass Höhenkirchen die letzten zehn Minuten sogar mit 14:10 für sich entschied. Fascher war insgesamt mit der Vorstellung seiner Jungs zufrieden. „Es haben alle fast gleich viel Einsatzzeit bekommen und fast jeder hat heute Körbe erzielen können.“

Wenn allerdings am kommenden Samstag um 18 Uhr der TSV München Ost III in der Bautsa-Halle gastiert, dürfte die Aufgabe deutlich enger werden. Aber da könnte der TuS ja auch wieder vier Viertel lang Vollgas geben.

Jörg Wedekind

SpVgg Höhenkirchen – Holzkirchen 33:72 (12:33)

TuS: Seitter 16, M. Kitterle 10, Mann 10, Sioutis 10, Wolf 10, Siede 6, Schneider 5, Hofer 3, J. Kitterle 2, Feist, Goldammer.