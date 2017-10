Befreiungsschlag: Junge Otterfinger Mannschaft holt Heimsieg

Torschützen in Aktion: Simon Eder (r.) und Florian Bacher (l.) steuerten jeweils einen Treffer bei.

Fußball: Kreisliga 1

Nach zuletzt sieben sieglosen Spielen in Folge ist dem TSV Otterfing im Heimspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg der Befreiungsschlag gelungen. Und zwar mit einer blutjungen Truppe.

Otterfing – Der Befreiungsschlag ist gelungen. Nach zuletzt sieben sieglosen Spielen in Folge erkämpfte sich der TSV Otterfing mit einer blutjungen Truppe einen 2:0-Sieg gegen den SV Eurasburg-Beuerberg. Die Tore fielen innerhalb von 90 Sekunden. Und obwohl die Kräfte in der Schlussphase zusehends schwanden, gelang es, den drohenden Anschlusstreffer zu verhindern.

Der Not der langen Verletztenliste gehorchend, setzte Georg Köglsperger auf die Jugend. Als sich die Mannschaften zur Begrüßung aufstellten, hatte der Otterfinger Trainer sieben Aktive benannt, die noch keine 21 Jahre alt sind. „Einigen saß schon die Angst in den Wadeln“, sagt Köglsperger mit Blick auf die erste Halbzeit, in der noch viel Sand im Getriebe war. Abgesehen von einem Schuss von Florian Bacher, den der Gäste-Keeper zur Ecke lenkte (42.), verlebte der Eurasburger Torhüter einen ruhigen ersten Spielabschnitt.

In der zweiten Hälfte wandelte sich das Bild vom Anstoß weg. Die Otterfinger Aktionen wurden zwingender und immer wieder gab Stefan Ott den zentralen Antreiber. Er bereitete auch das 1:0 (52.) mit einem gut getimten Pass durch die Schnittstelle der Eurasburger Abwehr vor. Bacher drang über rechts in den Sechszehner ein und schloss trocken ins lange Eck ab. Ehe die Gäste den Schock überwunden hatten, klingelte es zum zweiten Mal. Simon Eder erlief eine steile Vorlage und traf aus spitzem Winkel zum 2:0 (53.).

In Rückstand liegend, setzten die Gäste auf totale Offensive. Die Otterfinger hatten bange 20 Minuten zu überstehen, in denen zusehends die Kräfte schwanden. Dass Markus Kölbl im Brennpunkt stand, ergab sich zwangsläufig. Aber wie schon beim 2:2-Remis in Kreuth holte der TSV-Schlussmann die Kastanien aus dem Feuer. „Sie haben wie die Löwen um den Sieg gekämpft“, bewertete Köglsperger die Energieleistung „und sich selbst mit dem Sieg belohnt“.

Hans-Peter Koller

TSV Otterfing – SV Eurasburg-Beuerberg 2:0 (0:0)

TSV Otterfing: Kölbl – M. Riblinger, Lex, Pallauf, G. Bichler – Richter (K. Bichler) – J. Eder (90. Behler), Ott, Blaschko (83. März) – S. Eder, Bacher. Tore: 1:0 (52.) Bacher, 2:0 (53.) Eder. Gelbe Karten: M. Riblinger, Ott, J. Eder, S. Eder – Lange. Schiedsrichter: Dominik Zuszek (SV Eichenhausen). Zuschauer: 50.