Besser erholt in der Höhe: Lucas Bögl hofft in Davos auf Trainingseffekt

Teilen

Mit vollen Kraftreserven geht Lucas Bögl in den letzten Weltcup vor den Feiertagen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv

Lucas Bögl hat sich abseits vom normalen Rhythmus auf den Weltcup in Davos vorbereitet und hofft auf einen Trainingseffekt.

Holzkirchen – Normalerweise würde Lucas Bögl zwei bis drei Tage vor einem Weltcuprennen an den Wettkampfort reisen. Dann hat er den vorletzten Tag vor der Höchstbelastung trainingsfrei. Diesen nutzt er dann für einen Skitest oder um die Strecke kennenzulernen. Am Tag vor einem Rennen steht das Anschwitzen auf dem Programm. Also eine kurze Belastung, um die Muskulatur auf die Anstrengungen vorzubereiten. So sieht der Zeitplan auch vor dem Weltcupwochenende im schweizerischen Davos aus. Der Langläufer aus Holzkirchen startet am Sonntag (13.15 Uhr) beim Freistilrennen über 20 Kilometer.

Besonders an diesem Weltcupwochenende ist also nicht die Zeit kurz vor dem Start, sondern die Woche davor. Denn die hebt sich bei Bögl von denen der Konkurrenz im Langlauf-Zirkus ab. Der 32-Jährige verzichtete nämlich vergangenes Wochenende auf einen Start beim Weltcup im norwegischen Beitostolen. Denn zum einen rechnete sich der Athlet vom SC Gaißach nicht allzu viel für die kürzeren Wettbewerbe im Sprint und über zehn Kilometer aus. Und zum anderen liegt sein Fokus von nun an voll auf der Tour de Ski, die an Silvester dieses Jahr im Val Müstair in der Schweiz startet und am 8. Januar im italienischen Val di Fiemme endet. Und dafür trainiert der Holzkirchner seit gut einer Woche in der Höhe der Schweiz.

Am Donnerstag in der vergangenen Woche reiste er nach Davos. „Ich habe bis Montag relativ viel trainiert und danach wieder etwas zurückgefahren“, erzählt Bögl. Denn dann startete langsam die Routine vor den Weltcuprennen. Tapering nennt man die Reduktion des Trainingsumfangs vor der großen Ausdauerbelastung in der Trainingslehre.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Bögl will WM-Norm vervollständigen

Bögl sieht in seiner Vorbereitung auf die 20 Kilometer am Sonntag einen kleinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. „Ich bin ein bisschen besser erholt und an die Höhe angepasst“, sagt er; aber nicht ohne hinzuzufügen: „Die Guten sind aber immer gut.“ Damit meint er natürlich überwiegend die starke Mannschaft aus Norwegen. Denn selbst wenn dort – wie in den vergangenen beiden Wochen – der Überflieger Johannes Hoesflot Klaebo mal krank ist, dann überragen Paal Golberg oder Martin Nyenget das Feld. In Davos ist Klaebo wieder dabei, stattdessen laboriert der Gesamtweltcup-Führende Golberg an einer Erkältung.

Bögl will in erster Linie wieder in die Top 30 laufen, würde sich aber natürlich auch über mehr freuen. „Wenn dann noch eine Top-15-Platzierung rausspringt, wäre ich sehr zufrieden.“ Das wäre für ihn die zweite Hälfte der Norm für die WM-Qualifikation. Die erste Hälfte hat er seit dem ersten Weltcupwochenende in Ruka in der Tasche.

Die anspruchsvolle Loipe in Davos bietet zwar eiskalte Temperaturen, aber dafür noch wenig Naturschnee. Erst kurz vor dem Wettkampf gab es Neuschnee. Und so hofft Bögl, der noch ein paar Tage in der Schweiz trainieren wird, dass es nach dem Wettkampf am Sonntag tolle Bedingungen haben wird. Erst kurz vor Weihnachten reist er dann für ein paar Tage zurück in die Heimat zu seiner Familie, ehe zwischen den Jahren bereits die Vorbereitung auf die Tour de Ski beginnt. emi