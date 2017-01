Föchings Handballtrainer Hahn: „Wir sind krasser Außenseiter“

Bezirksliga-Derby gegen SV Bruckmühl

von Bastian Huber schließen

Eine „spannende Kiste“ erwartet Föchings Handballtrainer Michael Hahn im Bezirksliga-Derby gegen den SV Bruckmühl.

Föching – Als läge in der Partie nicht schon genug Brisanz, kommt es beim Auswärtsspiel an diesem Samstag auch noch zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Bruckmühls Trainer Bernie Krempl lenkte einst die Geschicke bei den SF-Handballern.

Das Gastspiel beim Tabellenfünften kann der Bezirksliga-Zehnte aus Föching locker angehen. „Wir sind krasser Außenseiter“, sagt der Trainer. „Wir haben nichts zu verlieren.“ Es gelte, sich auf die Trainingsinhalte zu fokussieren und schnelle Gegenstöße der Gastgeber schon im Keim zu ersticken.

Dass die Sportfreunde durchaus die Möglichkeit haben, beim SV Bruckmühl etwas mitzunehmen, zeigte sich im Hinspiel Anfang Oktober, als Hahns Mannschaft mit 22:26 unterlag. „Wir haben gut gespielt und waren auf Augenhöhe. Wir sind am Ende nur am Keeper gescheitert.“ Wer am Samstag die Oberhand behält, darüber wird wohl die Tagesform entscheiden.

Sofern die Föchinger den Matchplan ihres Trainers umsetzen. Der Fokus wird in erster Linie auf der Abwehr liegen. „Wir müssen aus einer konzentrierten Defensive heraus agieren“, sagt Hahn. Und in der Offensive das abrufen, was schon im letzten Spiel gut geklappt hat. „Da müssen wir einfach nur unseren Rhythmus weiterspielen.“

Die Häufigkeit und auch die Qualität, mit der die Sportfreunde angreifen, bietet Anlass zur Hoffnung auf einen Sieg. Allerdings nur, wenn sich das auch auf der Anzeigentafel niederschlägt. Denn ein Problem hat die Föchinger Offensive: die Chancenverwertung. „Wir haben diese Woche im Training extra Würfe geübt“, sagt Hahn. „Im Spiel ist das aber immer noch mal etwas anderes.“

hb