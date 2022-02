Scherer treffsicher – Nachwuchs mit Problemen

Stefanie Scherer gewann alle Rennen im Harz. © DSV

Stefanie Scherer vom SC Wall feiert beim Deutschlandpokal vier Siege, der Nachwuchs des TSV Hartpenning gibt sein Debüt.

Wall/Hartpenning – Während Vanessa Hinz in Peking auf die Olympischen Biathlonstrecken geht und Johanna Puff sich auf die Junioren-Weltmeisterschaften vorbereitet (siehe erste Lokalsport-Seite), stieg auch der Biathlon-Nachwuchs aus dem Oberland ins Renngeschehen ein. Nach Sprint und Massenstart in der Thüringen Arena Oberhof wurden im niedersächsischen Landesleistungszentrum Sonnenberg im Harz im Rahmen des Deutschlandpokals die Deutschen Jugend-Meisterschaften ausgetragen. Mit dabei die Hartpenningerinnen Magdalena Frey und Laura Mönig in der Jugend AK17. Anschauungsunterricht gab es in der Richard-Schulze-Arena von Stefanie Scherer, die auf selber Strecke bei den Frauen jedes ihrer Rennen gewann.

Zum Auftakt des vom SC Buntenbock organisierten Cups ging es für Frey und Mönig bei regnerischen zwei Grad im Einzel über zehn Kilometer. Beide liefen gut, hatten aber bei ihrem ersten DSV-Jugendcup-Einsatz am Schießstand noch Probleme. In einem starken Feld wurde Frey 13., Mönig 18. Über 12,5 Kilometer bei den Frauen gewann Scherer mit der besten Schießleistung im Feld vor Helene-Theresa Hendel vom WSV Oberhof. „Es ist mir teilweise gelungen, an einigen Baustellen etwas zu verbessern“, resümierte die 25-Jährige, die ihren Spitzenplatz auch in Sprint, Massenstart und Verfolgung wiederholte.

Unter gleichbleibend unangenehmen Witterungsbedingungen ging es am zweiten Wettkampftag auf die Sechs-Kilometer-Sprintstrecke. Diesmal wurde Mönig 13., Frey 15.. Bei Sturm und Temperaturen um die null Grad war der Massenstart über acht Kilometer eine Herausforderung. Am Ende gab es die Plätze 17 und 18 für die jungen Hartpenningerinnen. Für sie ein erfolgreicher Auftakt auf nationaler Ebene. sie