Bitteres Aus beim letzten Schuss: TSV Hartpenning verpasst Final Four

Schwer zu verdauen war die extrem knappe Niederlage für die TSV-Akteure (in Blau hinten v.l.) Michael Reichhart, Stefan Quercher, Andreas Lambert, (vorne v.l.) Gustl Maurer und Stefan Zellermayer. © MM

Der TSV Hartpenning hat den Einzug ins Final Four der Sommer-Bundesliga um Haaresbreite verpasst. Im Viertelfinale beim FC Ottenzell unterlagen die Stockschützen aus dem Nord-Landkreis mit 4:6. Entscheiden musste dabei der letzte Schuss.

Hartpenning – Letztlich hatten die Hausherren das bessere Ende für sich und kämpfen nun Ende Juli in Feldkirchen um den Titel.

Besonders bitter für Hartpenning: Sie verpassen wegen der Niederlage wohl auch die deutsche Meisterschaft. Durch die Ergebnisse der Konkurrenz in den weiteren Viertelfinals liegen die Hartpenninger im bayernweiten Ranking auf Platz sieben. Sieben Plätze gibt es für bayrische Teams, wobei Passau als Ausrichter gesetzt ist. Somit ist der TSV wohl nur Nachrücker und muss darauf hoffen, dass ein anderer Landesverband einen Startplatz nicht besetzt.

Stefan Zellermayer, Andreas Lambert, Stefan Quercher, Gustl Maurer und Ersatzmann Michael Reichhart waren für den TSV Hartpenning in die Oberpfalz gereist, wo sie in Ottenzell eine wahre Hitzeschlacht erwartete.

„Das Einschießen hat sich noch gut angefühlt. Insgesamt haben beide Mannschaften viele Fehler gemacht, und es war bis zum letzten Spiel spannend“, berichtet Zellermayer. Mit einem Zelt war die Pflasterbahn überbaut, entsprechend warm und schwül war es für die Schützen. „Wir haben viel geschwitzt, sind aber mit dem Material gut zurechtgekommen“, sagt Zellermayer weiter.

Im ersten Spiel fand die TSV-Moarschaft gar nicht ins Spiel und unterlag deutlich mit 2:7. „Beim zweiten Spiel haben wir die Chancen gekriegt, aber wir haben die Big Points nicht gemacht“, ärgert sich Zellermayer. So endete der Vergleich 4:4, und es ging mit 3:1 Punkten für die Hausherren in die Pause.

Besser lief es für die Hartpenninger im dritten Spiel, die mit 6:5 in der Gesamtwertung zum 3:3 ausglichen. „Da hat die Leistung gepasst, und der Gegner hat viele Fehler gemacht. So hatten wir das Gefühl, dass das Spiel kippen könnte“, erklärt Zellermayer. Doch es folgte ein Bruch im TSV-Spiel. Der Fehleranteil war im vierten Spiel wieder zu hoch, und Ottenzell gewann klar mit 6:2.

So musste im letzten Spiel ein Sieg her, um die Entscheidung im Ringmaßen zu erzwingen. Vor der letzten Kehre führten die Gäste mit 4:2 Punkten, doch Ottenzell glich aus zum 4:4-Endstand und sicherte sich beim letzten Schuss den Einzug ins Final Four. Für den TSV ist die Sommer-Saison so gut wie zu Ende ist. „Das letzte Spiel war hochklassig. Es ging hin und her, es gab kaum Fehler auf beiden Seite“, sagt Zellermayer.

Wie eng die Partie war, zeigen die zwei Remis, was äußerst selten ist. „Wir haben den Gegner immer wieder mental aufgebaut und zu viele Fehler gemacht. Von der Leistung her waren wir ebenbürtig. Insgesamt war es eine zufriedenstellende Sommersaison, auch ohne das Final Four“, findet Zellermayer. „Es war mehr drin. Wir haben neun Spieler eingesetzt und das Viertelfinale erreicht. Auf diese Breite im Team können wir auf jeden Fall stolz sein.“

Nun warten noch einige Sommerturniere, ehe es für Hartpenninger im September aufs Eis geht. Denn im Spätherbst wartet der Europa-Cup auf die TSV-Moarschaft.