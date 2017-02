Was wächst da am Elfmeterpunkt?

Busch am Platz : Auch am Mittelkreis pflanzten Unbekannte einen Liguster.

Liguster am Trainingsplatz des TSV Weyarn

von Julia Pawlovsky schließen

Gut, dass die Fußballer des TSV Weyarn am Donnerstag ins Trainingslager aufbrechen. Auf dem heimischen Platz wachsen nämlich seit neuestem Liguster-Büsche.

Weyarn – „Wir haben’s erst gar nicht geglaubt“, sagt Thomas Spiesl. Der Fußball-Abteilungsleiter des TSV Weyarn saß Sonntagmittag gerade beim maskierten Frühschoppen im Vereinsheim, als die Nachricht die Runde machte. „Wer pflanzt denn schon Bäume am Fußballplatz?“

Doch Tatsache: Seit Samstagnacht wachsen auf dem Trainingsplatz nun Liguster-Büsche. Einer am Mittelkreis, einer auf dem Elfmeterpunkt. Just in jener Nacht feierte Platzwart Georg Straßer seinen 70. Geburtstag. „Da muss ein Zusammenhang bestehen“, vermutet Abteilungsleiter Spiesl. „Da wollte ihm wohl jemand ein besonderes Geburtstagsgeschenk machen.“ Ein weiteres Indiz dafür: Die Büsche wurde bei Straßers Nachbar Am Hirschberg entwendet.

Von einer Anzeige will Spiesl absehen. „Es ist kein großer Schaden entstanden. Das muss man dann auch mal mit Humor nehmen.“ Auch wenn er anfangs den Vorfall nicht lustig fand, da die vermeintlichen Gärtner mit dem Auto quer über den Platz fuhren, was tiefe Furchen hinterließ. „Das hat uns geärgert, weil viel ehrenamtliche Arbeit drin steckt.“ Nun muss Platzwart Straßer nicht nur die Büsche ausgraben, sondern auch mit der Walze drüber gehen.

Die Liguster sollen nun ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. „Das ist halt ein Faschingsscherz“, sagt Spiesl. „Am Donnerstag fahren wir eh ins Trainingslager. Dann kann sich der Platz erholen.“ Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

jpa