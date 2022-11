Bundestrainer Schlickenrieder lobt Vorbereitung und Bögl schwärmt: „Alle haben sich weiterentwickelt“

Teilen

„Wir haben alle positive Entwicklungsschritte gemacht“: Lucas Bögl startet mit seinem Team motiviert in die neue Weltcup-Saison. © Daniel Karmann/dpa

Nach einer langen Sommerpause geht es für die Langläufer im Weltcup endlich wieder los. An diesem Wochenende stehen die ersten Rennen im finnischen Ruka auf dem Programm. Mit dabei sind auch in dieser Saison Lucas Bögl aus Holzkirchen und Bundestrainer Peter Schlickenrieder aus Schliersee.

Für Bögl steht am Samstag (14.30 Uhr) das Zehn-Kilometer-Rennen im klassischen Stil an, ehe exakt 24 Stunden später die Verfolgung über 20 Kilometer folgt. Die Aufgaben in Finnland sind für Bögl immer klar: „Schnee- und Skigewöhnung, hohe Geschwindigkeiten auf dem Ski laufen, an der Form feilen.“ Denn traditionell gehen die Skandinavier mit einem Trainingsvorsprung in die ersten Rennen der Saison.

„Insgesamt habe ich Ruka in positiver Erinnerung“, sagt Bögl. „Ich mag die Strecken. Sie sind auch immer super hergerichtet. Gerade wir Männer wollen heuer zeigen, dass wir auch ein Wörtchen mitreden können in der Weltspitze. Wir haben alle positive Entwicklungsschritte gemacht“, erzählt Bögl.

In den vergangenen Sai-sons waren es entweder die schnellen DSV-Frauen oder einzelne Ausreißer nach oben bei den Männern, die für Jubel im deutschen Team gesorgt haben. Die Trainingszeit in Muonio nutzte die deutsche Mannschaft vor allem für drei Dinge, wie Bundestrainer Peter Schlickenrieder aus Neuhaus erklärt: „Team statt Individuum. Qualität statt Quantität. Und Spaß.“ Das scheint dem Trainerteam gelungen zu sein, denn Schlickenrieder ist voll des Lobes und schwärmt geradezu: „Das war der beste Langlauf-Lehrgang, den ich in meiner Trainerkarriere bisher erlebt habe.“

Nach dem Weltcup-Auftakt im finnischen Ruka bleiben die deutschen Athletinnen und Athleten erst mal im hohen Norden und reisen weiter nach Lillehammer/Norwegen. Für Bögl sind das genau die passenden Orte für die beginnende Adventszeit. Über Ruka sagt er: „Es herrscht dort auch immer schon eine gewisse Weihnachtsstimmung. Ich freue mich sehr darauf.“