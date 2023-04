Holzkirchner Volleyballer steigen in Relegation aus Landesliga ab

Von: Sebastian Schuch

Die Volleyballer des TuS Holzkirchen im Heimspiel gegen die VSG Isar-Loisach. © Christian Scholle

In der Relegation hat es dann doch nicht gereicht: Die Volleyballer des TuS Holzkirchen sind aus der Landesliga abgestiegen.

Holzkirchen – Am Ende war es die große Unbekannte, die das Abenteuer Landesliga der Volleyballer TuS Holzkirchen nach nur einem Jahr wieder beendete: Zwar gewannen die Holzkirchner gegen Wacker Burghausen mit 3:1 (25:21,25:23,16:25,25:22), verloren aber das entscheidende Spiel gegen den TV Deggendorf mit 1:3 (27:25,21:25,18:25,21:25) und steigen deshalb in die Bezirksliga ab. „Ein sehr frustrierendes Ergebnis der Relegation“, meint TuS-Sprecher und -Angreifer Urs Schwarz.

Die Holzkirchner hatten in Burghausen zunächst den Vorteil, als ligahöchster Verein, das Spiel der Kontrahenten zu verfolgen. Nach dem 3:1-Erfolg von Deggendorf war klar, dass der Klassenerhalt nur über den Vize-Meister der Bezirksliga Niederbayern führen würde, den die Holzkirchner zuvor gar nicht einschätzen konnten. „Stärker als Burghausen, aber schlagbar“, befindet Schwarz.

Doch zunächst hieß es für die Mannschaft von Trainer Christian Croon, mit einem Sieg gegen Burghausen das Selbstbewusstsein zu steigern. „Wir sind gut in die Relegation reingestartet“, sagt Schwarz zu den ersten beiden Satzsiegen. „Durch unseren variablen Angriff haben wir das Spiel gut in die Breite gezogen, Lücken geschafft und sehr effektiv gespielt.“ Nach einer Schwächephase im dritten Satz, der prompt verloren ging, besannen sich die Holzkirchner wieder auf ihre Stärken und holten Satz vier und damit einen klaren 3:1-Erfolg.

Somit war alles bereitet für den Showdown um den Klassenerhalt – und Holzkirchen legte vor: „Wir sind gut reingestartet, aber es war immer sehr knapp.“ So ging der erste Satz direkt in die Verlängerung – mit dem besseren Ausgang für Schwarz und Co. Dann allerdings schlichen sich immer wieder kleinere Unsicherheiten ein, wodurch die Holzkirchner zu viele Punkte liegen ließen. „Letztendlich hatte Deggendorf das bessere Abwehrspiel und uns hat es in der Annahme gemangelt“, berichtet Schwarz. Nach drei Satzsiegen in Folge jubelte Deggendorf über den Aufstieg, während Holzkirchen nach einem starken Saisonstart und der Last-Minute-Rettung in die Relegation doch den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten muss. „Das ist sehr bitter, es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen“, hadert Schwarz.

Der TuS-Angreifer richtet den Blick aber auch schon wieder nach vorne: „Jetzt müssen wir schauen, dass wir nächste Saison das Beste daraus machen und bestenfalls wieder aufsteigen.“ses