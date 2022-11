Das Lauffieber ist zurück: 600 Starter bei Holzkirchner Marktlauf

Was die Beine hergaben liefen die Starter beim 17. Holzkirchner Marktlauf. © STEFFEN GERBER

Die Vorfreude war groß auf den ersten regulären Holzkirchner Marktlauf seit 2019. Doch am Ende übertraf das Großereignis im Landkreis-Norden alle Erwartungen.

Holzkirchen – Die Vorfreude war groß auf den ersten regulären Holzkirchner Marktlauf seit 2019. Doch am Ende übertraf das Großereignis im Landkreis-Norden alle Erwartungen von Organisatoren und Beteiligten, die am Sonntag nach zwei reduzierten Corona-Varianten wieder an die traditionsreiche Veranstaltung anknüpfen (wir berichteten) und gemeinsam den Laufsport feiern konnten. Schnellste waren die Penzbergerin Julia Rath (38:09 Minuten) und Marius Stang vom LAV Stadtwerke Tübingen (33:54 Minuten) über zehn Kilometer sowie Romain Leblanc (59:18 Minuten) und Sandra Saitner von der LC Tölzer Land (1:07:27 Stunden) über zehn Meilen, wobei die Trailrunning-Spezialistin aus dem Nachbarlandkreis als Tages-Siebte das Gros der Männer hinter sich gelassen hatte.

Während die Streckenbestzeiten – auch durch die für Ende Oktober ungewöhnlich hohen Temperaturen – nicht in Gefahr waren, stand im Mittelpunkt aber das Lauferlebnis für die ganze Familie. Etliche Familien bildeten eigene Teams und nicht selten waren mehrere Generationen am Start. Begeistert waren nicht nur die rund 600 Aktiven im Alter von vier bis 83 Jahren, die es sichtlich genossen, wieder mit Gleichgesinnten zu laufen, statt nur gegen Zeit und inneren Schweinehund. Die Verantwortlichen des Radsport- und Lauf-Clubs (RSLC) stellten fest, dass sie mit diesem Marktlauf erst so richtig gemerkt hätten, was ihnen in den vergangenen zwei Jahren gefehlt hätte und Bürgermeister Christoph Schmid, der nicht nur nominell Schirmherr der Veranstaltung war, sondern diese vom ersten Startschuss bis zur letzten Siegerehrung aktiv begleitete, nahm gern die obligatorischen verständnislosen Anrufe in Kauf, die jedes Mal im Rathaus eingehen, wenn das Zentrum für ein paar Stunden im Zeichen des Sports steht.

Das Gros der Menschen - Laufsportler oder nicht – war ohnehin begeistert vom Marktlauf. Insbesondere von der besonderen Stimmung, wenn die Schülerklassen durch Zentrum und Simon-Judi-Markt rannten. Für ein paar Minuten war das Bummeln an den Ständen dann Nebensache und die Mädchen und Buben, für die Thomas Meck und sein Radler-Team lautstark klingelnd und pfeifend den Weg frei machten, wurden kräftig angefeuert. Nicht nur die Schnellsten. Viel Applaus gab es gerade auch für die, bei denen es nicht ganz so geschmeidig lief, die aber umso mehr Respekt verdienten, dass sie sich auf den Weg gemacht und bis zum Schluss durchgehalten hatten.

Die Strecke säumten zahlreiche Helfer, die nicht nur neuralgische Punkte besonders im Blick hatten und weniger aufmerksame Passanten aus dem Weg lotsten, sondern auch zur Stelle waren, wenn moralische Unterstützung gebraucht wurde. Dann wurde auch mal gemeinsam mit dem Nachwuchs Seitenstechen weg geatmet und für den Endspurt zum Sportplatz an der Baumgartenstraße kam noch mal die zweite Luft. Als echter Glücksfall erwies sich, dass sich das Marktlauf-Areal wegen der Baustelle an der Hauptschule auf Sportanlage und Parkplatz konzentrierte. So entstand ein wunderbarer Ort der Begegnung von der Laufmesse über Start- und Zielbereich bis zum Podest für die Siegerehrungen, auf das die Jüngsten besonders stolz kletterten, um Medaillen entgegenzunehmen, die bisweilen bis zum Knie baumelten.

Besonders geehrt wurden Otmar Nejtek (80 Jahre, SC Moosham) und Herbert Fröhler (83, Schwabing) als Älteste im Feld. Beide hatten mit Bravour den Zehn-Kilometer-Lauf absolviert. Insgesamt liefen 273 Läuferinnen und Läufer die klassische Marktlauf-Strecke. 80 gingen auf die landschaftlich reizvolle Extraschleife über Asberg und absolvierten damit den Bergzeit-Lauf über zehn Meilen. Auch heuer war der Marktlauf Teil der Raiffeisen Oberland-Challenge mit jeweils drei Speed- und Extreme-Läufen, sowie zwei Cross-Rennen. Für die ROC-Serienwertung gilt es fünf Läufe zu absolvieren, wobei jede Kategorie mindestens einmal dabei sein muss. Manch einer holte sich zum Abschluss in Holzkirchen noch gute Punkte.

