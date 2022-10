Den Rhythmus gefunden: Konrad Puk holt Bronze bei Duathlon-WM

Sein eigenes Tempo lief Konrad Puk in Zofingen.

Bei seinem 100 sportlichen Wettkampf gewinnt Konrad Puk aus Holzkirchen Bronze bei der Duathlon-Weltmeisterschaft.

Holzkirchen – „So etwas war an meinem 50. Geburtstag für mich unvorstellbar. Wohin mich Neugierde, Zufall, Glück und andere Menschen geführt haben. Unvorstellbar“, sagt Konrad Puk im Alter von 73 Jahren – und zwar als frisch gebackener Bronzemedaillengewinner bei der Duathlon-Weltmeisterschaft in Zofingen. Dabei musste er zunächst zehn Kilometer laufen, dann eine Rad-Langdistanz über 150 Kilometer absolvieren und noch einmal 30 Kilometer laufen. In seiner Altersklasse kam er als Dritter von drei Startern nach 11:36 Stunden ins Ziel.

Vor 20 Jahren hat der Holzkichner spontan an seinem ersten Triathlon teilgenommen. Bei der Duathlon-WM in der Schweiz feierte er sein Jubiläum: 100 sportliche Wettkämpfe. Die landschaftlich sehr ansprechende Strecke führte ihn über „legendäre und anstrengende“ 2400 Höhenmeter durch das Schweizer Voralpenland. Gerade im ersten Laufteil konzentrierte sich Puk darauf, das Rennen nicht zu schnell anzugehen. „In Zofingen habe ich mir angewöhnt, immer mein Tempo zu laufen und zu fahren und mich nicht verleiten zu lassen“, sagt er nach seinem fünften Start bei dem Langdistanz-Duathlon.

Nach einer knappen Stunde wechselte er auf sein Rad. „Die erste Runde lief ganz gut, die Zuschauer am Streckenrand sorgten für den nötigen Ansporn. In der zweiten und dritten Runde konnte ich nicht mehr so kraftvoll treten. Um in Schwung zu bleiben, musste ich leichtere Gänge wählen“, erklärt der Ausdauerathlet, der für die 150 Kilometer auf dem Rad 6:16 Stunden benötigte.

Puk denkt nicht ans Aufhören

„Nach dem Radfahren ist mir der erste steile Anstieg sehr schwergefallen. Um nicht vorzeitig außer Atem zu kommen, bin ich phasenweise gegangen – ich war nicht allein“, berichtet er. Wie schon auf dem Rad wurde Puk auch beim Laufen gegen Ende etwas langsamer, fand aber seinen Rhythmus. Im Ziel angekommen, bekam er für seinen dritten Platz Blumen überreicht. Auf dem Finisher-Shirt für die Athleten steht gedruckt: „I survived“. Puk sagt dazu: „Ich kann es immer noch nicht fassen, zu welcher Leistung mein Körper fähig war und ist. Auch nach meinem schrecklichen Trainingsunfall vor drei Jahren.“ Damals war er bei der Abfahrt vom Spitzingsee heftig gestürzt und zog sich multiple Verletzungen zu.

Ans Aufhören denkt der Holzkirchner aber nicht. „Dieser Wettbewerb hat mir so viel Freude bereitet, dass ich mich für das nächste Jahr schon wieder angemeldet habe. Mein Motto heißt: ‚Wer es nicht probiert, der hat schon verloren’.“ emi