Dengler-Schützenfest in Irschenberg

Chancenlos: Gegen die sieben Treffer des TSV Otterfing (in Rot) hatten die Irschenberger nicht viel auszurichten. Besonders Maxi Dengler (r.) trug mit vier Toren erheblich zum Ergebnis bei.

Fußball: 2. Runde Toto-Pokal

Der TSV Otterfing und der TSV Bad Wiessee stehen jeweils in der dritten Runde des Toto-Pokals. Beide Vereine gewannen ihre Zweitrundenpartien - Wiessee nur knapp, Otterfing deutlich.

Landkreis – Der Toto-Pokal ging in die zweite Runde. Aus dem Landkreis durchgesetzt haben sich dabei nun der TSV Otterfing und der TSV Bad Wiessee. Zwei weitere Spiele mit Landkreisbeteiligung fanden am Freitagabend statt – das Ergebnis wurde erst nach Redaktionsschluss bekannt. Dabei trafen der SV Arget auf den SC Wörnsmühl und der SV Warngau auf den TSV Weyarn.

TSV Irschenberg – TSV Otterfing 1:7 (1:4)

Tore:1:0 (20.) Bichler, 1:1 (27.) Dengler, 1:2 (29.) Eglseder, 1:3 (40.) Dengler, 1:4 (45.) Dengler, 1:5 (48.) Eglseder, 1:6 (51.) Dengler, 1:7 (58.) Dengler.

Mit einem 7:1-Schützenfest ist der TSV Otterfing in die dritte Runde des Toto-Pokals eingezogen. Der Kreisligist setzte sich beim TSV Irschenberg nach einer holprigen Startphase klar durch und trifft nun kommende Woche auf den Sieger der Partie zwischen dem SC Rot-Weiß Bad Tölz und dem SC Deining. Dabei muss Otterfing auf jeden Fall auswärts antreten.

In Irschenberg erwischten die Platzherren den besseren Auftakt und gingen durch Andreas Bichler nach 20 Minuten in Front. Das ließen die Gäste aber nicht lange auf sich sitzen: Maxi Dengler (3) und Maxi Eglseder drehten das Spiel noch vor dem Pausenpfiff in ein 1:4. Auch nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste. Erst traf Eglseder zum zweiten Mal, dann machte Dengler mit seinen Toren vier und fünf den 1:7-Erfolg komplett.

In der letzten halben Stunde ließen es dann beide Seiten ruhiger angehen und es fielen keine weiteren Tore mehr. „In den ersten 25 Minuten haben wir uns schwer getan, nach dem Ausgleich hat sich Irschenberg seinem Schicksal ergeben“, sagt Otterfings Abteilungsleiter Dominik Urban. „Das Ergebnis hätte höher ausfallen können, aber alles in allem war das Spiel okay.“

SF Fischbachau – TSV Bad Wiessee 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 (25.) Napel

In der dritten Runde steht auch der TSV Bad Wiessee, der sich bei den Sportfreunden Fischbachau knapp mit 0:1 durchsetzte und nun kommenden Mittwoch auf den SC Wörnsmühl oder SV Arget trifft. Das Ergebnis dieser Partie am Freitagabend stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Den Goldenen Treffer für die Gäste erzielte im ersten Durchgang Alex Napel. TSV-Trainer Jürgen Welker ist zufrieden: „Wir sind ohne fünf Stammspieler angetreten, haben das Spiel kontrolliert ohne zu glänzen, und am Ende verdient gewonnen.“

Thomas Spiesl