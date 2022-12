Der Arosa-Fluch ist besiegt: Wilmsmann fährt ins kleine Finale

Florian Wilmsmann hat seinen Arosa-Fluch besiegt. Unter Flutlicht fuhrt der Skicrosser aus Holzkirchen ins kleine Finale.

Hartpenning – Es ist logisch, dass Skicrosser Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) immer aufs Trepperl will, wenn er in einem Weltcuprennen an den Start geht. Doch diesmal ist er mit seiner Teilnahme im kleinen Finale sehr zufrieden. Zählte doch der Nachtsprint im Schweizer Arosa bislang nicht unbedingt zu seinen Lieblingsstrecken. Zumeist war er dort irgendwo jenseits der 20 gelandet. „Meinen sechsten Platz am Montag würde ich für mich als vollen Erfolg verbuchen“, scheint der Holzkirchner seinen Frieden mit der Strecke gemacht zu haben.

Noch nicht so gut gelaufen war in Arosa der Qualifikationslauf, den der Oberbayer auf Rang 35 beendete. Für ihn noch kein Beinbruch, da in Arosa ein 64er-Feld in die Finalheats ging: „Aber dann haben meine Starts auch besser geklappt und ich kam gut ins fahren.“ So gut, dass er in der ersten Runde gleich als Erster den Zielstrich passierte. Hatte er da den Schweizer Martin Gil noch hinter sich gelassen, musste er ihm im Achtelfinale den Vortritt lassen. Da er aber den Italiener Frederico Tomasoni und den Japaner Ryo Sugai klar hinter sich ließ, war der Einzug in die nächste Runde gesichert.

Auch das Viertelfinale war eine eindeutige Angelegenheit für Florian Wilmsmann. Er zeigte dem Kanadier Brady Lemann und Gil einmal mehr die lange Nase und schaffte hinter dem Kanadier Howden Reece den Einzug ins Halbfinale. Eine kleine Unachtsamkeit genügte und er wurde dort vom späteren Sieger, dem Franzosen Terence Tchiknavorian, in der großen Kurve nach außen abgedrängt. „Dann wurde es sehr schwer, noch einmal Speed aufzunehmen und ein Überholmanöver zu starten“, berichtet Wilmsmann. Er ging letztlich hinter dem Franzosen und Reece als dritter durchs Ziel. Damit war die Chance aufs Finale verpasst.

„Es waren vor allem meine Starts, die diesmal zumindest meistens besser funktioniert haben“, antwortet der 26-Jährige auf die Frage, was diesmal in Arosa anders gewesen war. Darüber hinaus hatten die Schweizer Streckenbauer den Kurs etwas verändert, sodass sich mehr Chancen zum Überholen ergeben haben. „So hat mir das Ganze wesentlich besser getaugt.“

Jetzt kann sich das deutsche Cross-Ass ein paar Tage erholen, ehe kommende Woche noch der traditionelle Doppel-Weltcup im Südtiroler Innichen im Hoch-Pustertal im Rennkalender steht. esc