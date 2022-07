Der Kapitän geht voran: Pushbikers fahren gute Ergebnisse ein

Von: Sebastian Schuch

Die beste Platzierung der Pushbikers hatte Max Benz-Kuch bei der Sibiu Cycling Tour inne. In der U23-Wertung wurde er Neunter. © ZUPERDEHLIE/Kåre Dehlie Thorstad/KN

Die Maloja Pushbikers fahren in Oberösterreich und Rumänien gute Ergebnisse ein, doch das Licht wechselte sich mit dem Schatten ab.

Holzkirchen – Die Maloja Pushbikers arbeiten weiter daran, ihren Namen in der Radsport bekannt zu machen. Nach den erfolgreichen Rennen im Mai (wir berichteten) belegte das Team aus Holzkirchen auch bei der Oberösterreich-Rundfahrt und der Sibiu Cycling Tour in Rumänien zahlreiche vordere Plätze.

Zu Beginn der Oberösterreich-Rundfahrt war es einmal mehr Pushbikers-Topfahrer Filippo Fortin, der mit Spitzenplätzen glänzte. Beim Prolog in Linz legte der Italiener die 0,65 Kilometer in 1:08 Minuten zurück. Platz fünf. Gerade mal sechs Sekunden mehr benötigte Felix Meo. Der Australier lag damit aber schon auf Rang 49. Seine zweite Platzierung unter den besten Zehn fuhr Fortin auf der ersten Etappe ein: Nach den 168,5 Kilometern von Wels nach Ranshofen fuhr er als Achter über die Ziellinie. Seine Teamkollegen Meo, Patrick Reißig, Teamkapitän Alexander Evans, Max Benz-Kuch und Paul Rudys landete jenseits von Platz 50, hielten den Rückstand auf den führenden Daan Soete (Team Deschacht) aber größtenteils im Rahmen.

Federn ließ fast das gesamte Team auf der zweiten Etappe von Eferding nach Niederkappel (129,5 Kilometer). Lediglich Kapitän Evans hielt den Rückstand auf die Spitze bei unter einer Minute und hielt so auch die Hoffnung auf den Spitzenplatz in der Gesamtwertung am Leben. Und der Australier lieferte: Platz neun auf der Schlussetappe St. Florian/Asten auf den Hutterer Höss waren gleichbeutend mit dieser Platzierung im Endklassement. Dabei machte Evans am Schlusstag 30 Plätze gut und sammelte wertvolle Punkte für das Team. In der U23-Wertung überzeugte Benz-Kuch mit Platz 15. In der Teamwertung waren die Pushbikers als Elfte beste Deutsche.

Benz-Kuch in Rumänien Neunter der U23

Etwas verhaltener starteten die Holzkirchner in die Sibiu Cycling Tour. Beim Prolog (2,3 Kilometer) war Philip Weber, der Meo ersetzte, als 51. bester Pushbiker. Auf der ersten Etappe von Brezoi nach Sibiu (206,9 Kilometer) ließ Reißig aufhorchen: Er kam mit der Spitzengruppe ins Ziel und wurde als 22. gewertet. Benz-Kuch war Teil der Verfolgergruppe (81.), die Teamkollegen hatten schon einen ordentlichen Rückstand.

Auch wenn mit Blick auf die Gesamtwertung scheinbar nicht mehr viel ging, lieferten die Pushbikers weiter ordentliche Ergebnisse ab. Kapitän Evans kämpfte sich auf den 179,4 Kilometern von Sibiu nach Balea Lac auf Rang 18. Der Australier war auch auf dem ersten Teil der Schlussetappe bester Holzkirchner (35.), beim zweiten Teil fuhr Fortin mit der Verfolgergruppe ein (11.). Allerdings blieb dem Team in Rumänien ein Top-Platz im Endklassement verwehrt. Benz-Kuch hatte als 53. die beste Platzierung inne, in der U23-Wertung wurde er Neunter. Direkt hinter ihm: Luis-Joe Lührs, der von 2014 bis 2017 für den RSV Irschenberg fuhr und mittlerweile für das Top-Team Bora-hansgrohe antritt. In der Teamwertung lagen die Pushbikers auf Rang 17.