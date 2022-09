Der Traditionslauf kehrt zurück: Volkslauf um Seehamer See findet wieder statt

Von: Sebastian Schuch

Nach vier Jahren Pause lädt der SC Seeham am Tag der Deutschen Einheit wieder zum Volkslauf um den Seehamer See.

Seeham – Ruhig war es in den vergangenen Jahren am Tag der deutschen Einheit rund um den Seehamer See. Drei Jahre in Folge fand der Volkslauf des SC Seeham nicht statt. Erst aus organisatorischen Gründen, dann zweimal coronabedingt. Am Montag ist es nun wieder so weit: Der 23. Volkslauf um den Seehamer See geht über die Bühne.

Der SC Seeham bietet dabei traditionell unterschiedliche Strecken für die verschiedenen Altersklassen an. Schüler der Jahrgänge 2011 bis 2014 laufen einen Kilometer, die älteren (2007 bis 2010) drei Kilometer. Die Strecke führt über flache Naturwege und Asphalt entlang des Seeufers. Jugend und Erwachsene bis zur Altersklasse 70 umrunden den See einmal komplett und legen sechs Kilometer mit etwa der Hälfte auf Kies- und Waldwegen sowie Asphalt zurück. Start und Ziel ist der Parkplatz am westlichen Ortsanfang, nur die jüngeren Schüler starten weiter südwestlich.

Mit den Planungen für den ersten Volkslauf seit vier Jahren hat der SC Seeham im Sommer begonnen, berichtet der Zweite Vorsitzende Josef Reichenberger auf Anfrage. Als abzusehen war, dass Corona dem Laufheuer keinen Strich durch die Rechnung machen würde. Aktuell droht lediglich das Wetter zum Stimmungskiller zu werden. Für die ganze Woche ist Regen angekündigt, wobei 13 Grad eigentlich ideale Lauftemperaturen versprechen. „Zu schönes Wetter ist auch nicht gut“, meint Reichenberger mit einem Schmunzeln.

Landkreisgrößen regelmäßig am Start

Wie bei den vergangenen Auflagen hoffen der Zweite Vorsitzende und der Verein auf rund 100 Teilnehmer quer durch die Altersklassen. 2018 waren es 132 (48 Kinder und 84 Erwachsene), darunter Landkreisgrößen wie Hannes Hinterseer, Konrad Puk, Simon Schachenmeier oder Barbara Stich.

Die Nummernausgabe beginnt am Montag um 13 Uhr im Start-/Ziel-Bereich. Die Schülerdistanzen starten um 14.15 Uhr, Jugend und Erwachsene werden um 14.45 Uhr auf die Strecke geschickt. Die Siegerehrung schließt um 17 Uhr im Freizeitheim in Großseeham an. Die Klassenbesten erhalten Pokale, die drei jeweils Bestplatzierten Urkunden und Sachpreise. Weitere Urkunden gibt es auf Nachfrage.

Die Anmeldung

ist noch bis Samstag, 1. Oktober, digital möglich unter www.sc-seeham.de/sport-freizeit; Nachmeldung am Wettkampftag bis 13.30 Uhr am Start.