Deutsche Golf-Meisterschaften in Valley: Sarina Schmidt holt Vize-Titel, Felix Krammer wird Dritter

Präsident ausgezeichnet

von Thomas Spiesl schließen

Als krönenden Abschluss der Deutschen Golf-Meisterschaften in Valley hat sich Sarina Schmidt vom gastgebenden Verein den Vize-Titel gesichert. Der Schaftlacher Felix Krammer wurde Dritter.

Valley– Haarscharf sind die Golferinnen des Golfclubs Valley an einem Titel auf dem heimischen Platz vorbeigeschrammt. Bei den Deutschen Meisterschaften, die erstmals in Bayern ausgetragen wurden, landete Bundesliga-Spielerin Sarina Schmidt letztlich auf dem zweiten Rang mit einem Schlag Rückstand auf die neue Deutsche Meisterin Marie Coors vom Golfclub Frankfurt. Felix Krammer aus Schaftlach holte sich zudem die Bronzemedaille bei den Herren.

Lange hatte es nach einem Stechen ausgesehen, denn Coors war bereits vor Schmidt mit 14 Schlägen unter Par ins Clubhaus gekommen, und Schmidt ging ebenfalls mit einer -14 zum letzten Tee. Allerdings missglückte ihr dort ein Chip, was ein Bogey zur Folge hatte. So landete die Lokalmatadordin mit einer -13 auf dem zweiten Rang.

Auch die Platzierungen der weiteren Valleyerinnen konnten sich sehen lassen. Verena Gimmy landete auf Rang sechs (-12), direkt dahinter platzierte sich Chiara Horder (-10) als Siebte. „Natürlich ist es schade, dass die Mädels ihre Führung nach Tag drei nicht nach Hause gebracht haben“, sagt Club-Präsident Michael Weichselgartner nach dem viertägigen Event. „Aber wir haben drei Spielerinnen unter den besten Sieben. Damit können wir absolut zufrieden sein.“

+ Die Verdienst-Urkunde für die herausragende Organisation der Deutschen Meisterschaft erhielt GC Valley-Präsident Michael Weichselgartner (r.) von DGV-Sportvorstand Marcus Neumann. © Jörg Wedekind Bei den Herren hatte Laurenz Baumgart als einziger Valleyer den Cut geschafft. Er landete mit drei Schlägen unter Par am Ende auf dem geteilten 19. Platz. Den Titel sicherte sich Jannik De Bruyn vom Golfclub Hösel mit -17 Schlägen. Der Schaftlacher Jugend-Nationalspieler Felix Krammer, der für den Münchener GC spielt, schaffte es mit -14 auf den dritten Platz, den er sich zusammen mit Max Brückner vom Club zur Vahr teilte.

Mit dem Ablauf zeigte man sich nicht nur im Lager der Valleyer zufrieden. „Das Debüt in Valley macht mich glücklich“, sagt Marcus Neumann, der Vorstand Sport des Deutschen Golf Verbands nach den letzten Schlägen. „Es gab keine Nickligkeiten. Es war fantastisch, und wir kommen wieder.“

Auch das Wetter tat sein Übriges. Fünf Minuten bevor Blitz und Donner die Regie über die Anlage im Landkreis-Norden übernahmen waren alle Golfer im Clubhaus angekommen, und die Blitze sorgten dann bei der anschließenden Siegerehrung für eine ganz besondere Atmosphäre. „Es war eine super Veranstaltung“, meint Weichselgartner. „Auch der DGV sagt, dass unser Platz mit seiner hohen Flexibilität alles hergibt.“

Auch im kommenden Jahr wird die Deutsche Meisterschaft wieder in Valley ausgespielt, der DGV hat sogar um eine Verlängerung für weitere fünf Jahre angefragt. An höhere Ziele oder Großveranstaltungen wie den Ryder Cup will man aber noch nicht denken. „Das lassen wir alles auf uns zukommen“, sagt Weichselgartner. „Von der Abwicklung her hätte es nicht besser laufen können. Auch die Spieler waren alle extrem zufrieden, und es hat an allen vier Tagen eine super Stimmung geherrscht.“

ts