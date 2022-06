Die eigenen Grüns gelesen: Valleyer Herren dominieren in Valley

Teilen

Die Grüns richtig gelesen: Niclas Gimmy (vorne) und Noah-Elia Auner vom GC Valley spielten im klassischen Vierer eine sichere 74er-Runde. © Jörg Wedekind

Die Herren des GC Valley nutzen ihren Heimvorteil und gewinnen in der 2. Bundesliga auf eigener Anlage.

Valley – Die Herren vom Golfclub Valley haben den Aufstieg in die 1. Bundesliga fest im Blick. Ihren Heimspieltag auf der Valleyer Anlage dominierten sie bei sommerlichem Traumwetter klar und führen damit auch souverän die Tabelle der 2. Bundesliga Süd an.

So konnten die Valleyer am Nachmittag auch recht entspannt die Vierer angehen. Headcoach Danny Wilde nutzte die sichere Führung zumindest und stellte seine bewährten Teams diesmal ganz bewusst neu zusammen. „Ich wollte, dass die Jungs mit viel Spaß gerade die langen Fairways noch einmal aggressiv angreifen“, verriet der Headcoach den Grund seiner Maßnahme. Und die taktische Anweisung zu mehr Risiko zeigte auf den ersten neun Loch auch richtig Wirkung. Valleys Vorsprung war zwischenzeitlich sogar auf 20 Schläge angewachsen. „Selbst wenn die Jungs dann auf den zweiten Neun im wahrsten Sinne des Wortes etwas übers Ziel hinaus schossen, war ich durchgehend mit den gezeigten Leistungen hoch zufrieden“, resümiert Wilde einen gelungen Heimspieltag.

Am Ende brachten die Valleyer immerhin noch elf Schläge Vorsprung auf den härtesten Konkurrenten Augsburg ins Ziel. Damit haben Dörrenberg, Horder und Co. bei noch zwei ausstehenden Spieltagen der 2. Bundesliga Süd bereits drei Punkte Vorsprung auf Augsburg. Der Blick Richtung Relegation, in der die Valleyer im vergangenen Jahr scheiterten, nimmt Konturen an, der Traum von der 1. Bundesliga darf weiter geträumt werden. Jörg Wedekind