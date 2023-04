Die Entwicklung bestätigt: TuS-U16 ist bayerischer Vize-Meister

Erst im Halbfinale gaben die jungen Holzkirchner erstmals einen Satz ab. Das Bild zeigt Holzkirchen (schwarz-grün) bei der Südbayerischen in eigener Halle. © Thomas Plettenberg

Die U16-Volleyballer des TuS Holzkirchen haben sich die Bayerische Vize-Meisterschaft gesichert und somit auch für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Holzkirchen – Die U16-Junioren des TuS Holzkirchen haben einen großartigen Erfolg gefeiert, der die Jugendarbeit der Holzkirchner Volleyballabteilung eindrucksvoll demonstriert hat. Denn bei der Bayerischen Meisterschaft in Mühldorf wurden die Schützlinge von Trainer Jürgen Paulus Zweiter. Damit qualifizierten sie sich auch für die Deutsche Meisterschaft im Mai in Brandenburg an der Havel.

Geschlagen geben mussten sich die Holzkirchner einzig der Übermacht im bayerischen Jugend-Volleyball vom TSV Grafing. Bis dahin spielte der TuS allerdings ein überzeugendes und tadelloses Turnier. „Es ist wunderschön, als Trainer mit diesem Team zu arbeiten“, schwärmt Paulus, der vor allem die Entwicklung in der laufenden Saison hervorhebt. Erst vor wenigen Wochen sicherten sich die Holzkirchner souverän den Titel der Südbayerischen Meisterschaft in der heimischen Halle (wir berichteten). „Die Bayerische Meisterschaft in Mühldorf war toll organisiert, nur das Catering war bei uns ein bisschen schöner“, sagt er mit einem Augenzwinkern, in dem aber ein bisschen Ernst steckt. Denn Paulus lobt auch die Unterstützung der Eltern in Holzkirchen, die „da im Hintergrund noch stehen“.

Holzkirchner Volleyballerinnen: Meisterschaft und Aufstieg.

Bei der Bayerischen Meisterschaft überstanden die Holzkirchner die Vorrunde mit zwei souveränen 2:0-Satz-Siegen gegen den TSV Zirndorf und den VC DJK München-Ost-Herrsching. Auch das Viertelfinale gegen Gastgeber TSV Mühldorf gewann der TuS in zwei Abschnitten. Und so wurde es erst im Halbfinale gegen den VC DJK Amberg, den amtierenden nordbayerischen Meister, knapper. Dabei bekamen die Zuschauer ein sehenswertes Spiel zu sehen, in dem die Holzkirchner Außenangriffe nicht so richtig zu Punkten führten und der erste Satz daher an die Oberpfälzer ging. „Dann ist die Zuversicht zurückgekommen und wir konnten den zweiten Satz deutlich gewinnen“, schildert Paulus. Im Tiebreak setzten sie sich dann mit einer starken Aufschlagserie durch und sicherten sich mit dem Einzug ins Finale auch die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.

Erst im Endspiel war der TuS gegen die Übermacht aus Grafing machtlos. „Da ist noch mal eine kleine Welt dazwischen“, gibt der Coach zu und attestiert seinen Jungs einen zu großen Respekt vor dem Gegner. Der Holzkirchner Jamie Koschmieder wurde am Ende des Turniers zum MVP Silber – also zum zweitbesten Spieler des Turniers –gewählt.

Nun messen sich die Holzkirchner U16-Junioren am 13. und 14. Mai mit den besten ihres Alters bei der Deutschen Meisterschaft. emi